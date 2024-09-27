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舒適圈真的舒適嗎？勇敢《離家，出走》探索內心活出真正的自己

▲▼書摘,時報出版,舒適圈,插畫家,心靈成長,自我療癒。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲作家Aida認為當舒適圈不再舒適和安全，就是出發探索自我的時候。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

踏出舒適圈對不少人來說並非一件容易的事，對於作家Aida而言也是，但她最近出版的新書《離家，出走：帶回迷路的自己》，正是她跨出舒適圈的紀錄。Aida一直對生命有許多疑惑，像是「許多事看似該這樣做，或大家都這樣做，但內心又覺得不太對。」、「不想要這樣，又不知道自己想要的是什麼。」、「將期待投射到別人身上，卻總是得到失望。」這讓她在有段期間極度討厭這樣的自己，又不知究竟哪裡出了問題。直到某次，誤打誤撞跨了出去，生命因此起了變化。

經由每一次的「出走」，Aida慢慢梳理、將投射到外在的期待、感受一一認領回來，重新審視自己與外在的關係，包括與伴侶、家人、生命中一切人事物的關係，才發現這些關係中的課題，正映照出她與自己的課題，「這趟旅程，我意外去到了從未有人抵達的地方―被層層包裹住的內心。這或許才是世界上最遙遠、最難抵達的地方。」Aida認為，真正的舒適圈不是於外在建立堡壘，而是安住在自己的內心。如果內心沒有真正感到安全，城牆無論多麽高、多麽厚，依然會有人、事、物不斷地進到舒適圈裡，將一切弄得一塌糊塗。不過，這或許也是一個訊號－－當舒適圈不再舒適和安全，就是出發的時候。

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Aida過去在面臨無論工作、家庭或生活狀態都壓力非常大時，先是身體抗議，全身開始長出不明原因的紅斑、關節輪流疼痛。平均每月得一次感冒，加上經前症候群的憂鬱、劇烈經痛，身心飽受折磨，但看醫生也找不出病因，她變得經常生氣、也經常生病，後來，Aida迷上透過美食紓壓，填補被焦慮侵蝕掉的部分，吃到朋友問「妳吃東西，為什麼都要像這輩子最後一次吃啊？」她才發現自己正在暴飲暴食。

直到Aida看到一部電影的台詞節錄，寫道：「酗酒和毒品不是你的問題，是你面對問題的方式。」宛如當頭棒喝。她一直以為暴飲暴食是自己的問題，但其實那只是她面對問題的方式，在暴飲暴食的背後，有真正需要處理的問題。在渾渾噩噩的那幾年，她胖了將近二十公斤，看著鏡中的自己，隱隱覺得厭惡。陷入無助又糾結的狀態裡，只能繼續情緒性進食，惡性循環。

以下摘自書中文字：

不吃水煮餐也沒關係－－接納比抵抗更需要勇氣。

「妳要不要找一項喜歡的運動？像是游泳、跑步，或妳之前想去學武術啊、跳舞啊，或是瑜伽之類的。」綺綺看我每天無精打采，給我一些建議。

跑步和游泳都放棄了，我感覺自己像一團爛肉。不想承諾自己會去做些什麼，想法在腦中跑呀跑的，但我很安靜。「不然試試看瑜伽好了。」某日，我的腦袋中突然蹦出了這個念頭。並以迅雷不及掩耳的速度，上網找到一間家附近的瑜伽教室，打電話、跑去旁聽。我告訴綺綺，我已經決定、並預約好要去上瑜伽課。我的決定很迅速，也沒問過她的想法，這不像往常的我，她有點吃驚。

相較於大型瑜伽會館，這是一間非常不起眼的瑜伽教室。位在一棟五層老公寓的其中一層樓。只有三位老師輪流教課，學員大部分是40、60歲的家庭主婦。教室沒有多餘的擺設，只有瑜伽教室的基本配備，一面大鏡子和木地板。我很抗拒新環境。走進教室時，瑜伽老師拿了張椅子給我，請我坐在一旁旁聽，我像個小媳婦坐在角落，感覺自己像學生時期到一間新補習班旁聽一樣，格格不入，卻又不想融入。

不過，不知為何，看著大家溫和地伸展身體，我開始深深著迷。我一走出教室，就立刻買了30堂瑜伽課。隔週，初次正式上課，我依然非常緊張。老師請我們盤腿坐好，閉上眼睛，開始觀呼吸。「眼觀鼻，鼻觀心。」老師說。我聽不懂，也沒聽進去。連10秒都無法好好專心呼吸，總覺得這邊癢那邊癢，抓這抓那，不停地調整坐姿。眼睛偷偷睜開一道小縫，瞇著眼看看大家在做什麼。

「好了嗎？眼睛可以睜開了嗎？」
「大家都這樣坐著嗎？」
「還要多久？」
「要換動作了沒？」

我在這間瑜伽教室，懵懂地跟著大家練習了整整一年。每週，無論晴雨都去。瑜伽對這時的我來說，只是一項運動。但不知為何，我感受到在跑步和游泳時體驗不到的投入，課後的心情總是很輕鬆。好像在這裡找到了新的成就―能靠自己的力量、撐起自己的身體，能夠自在地把身體擺成各種樣子。過去的失控感，包括對身體失去的控制權，似乎在瑜伽裡找了回來。除此之外，也感受到了成就感，「成就」不是物質層面的收穫，是心裡的滿足。

生命中，偶爾會接觸到某些新鮮的人、事、物。有些一接觸，你就會知道那是你要的。對我來說，瑜伽就是其中一個。瑜伽成為我生命中重要的調劑。原本僵硬的身體，隨著呼吸慢慢延展，變得柔軟。瑜伽不像重訓、跑步，不能急、不能硬來，需要無比的耐心，和我原本「非常用力」的個性，有極大的出入。

透過瑜伽，終於看見我對自己多麼沒耐心、多麼嚴格。練習了一年，我還是沒有瘦下來，不過，那也已經不是練習的目的了。我發覺很多瑜伽練習者的身材，並不符合世俗的審美標準。他們不是很瘦、很有線條，但他們的身體柔軟又有力量，最重要的是，他們喜歡自己。

原來比抵抗更需要勇氣的，是接受自己真實的模樣。過去的我並不想接受自己真實的模樣。喜歡拍漂亮的照片，卻沈迷修圖、只接受濾鏡下的自己。開始練習瑜伽後，我反而不再勉強減肥了。我不再討厭浮腫的、胖胖的自己。「這樣也很好。」焦慮來自覺得自己必須要如何，而彈性是焦慮的最佳解藥。瑜伽，讓原本身體和思緒都很僵化的我，漸漸有了彈性。

彈性，是我生命中的重要課題―我不是一定要很瘦、一定要符合大眾的審美標準，不是一定要讓別人喜歡和認同。我不是只能這樣或那樣，我沒有一定要怎樣。原來，在堅持以外的世界裡，一直都是自由的。在自己的空間和步調裡做真正想做的、能做的，才是生命中最重要的事。

不再貼標籤－－我們連自己都不需要定義自己是什麼樣子的。

內觀之所以能夠免費參加，是希望我們能有僧侶化緣的精神―別人免費佈施、提供我們的食物，我們不能挑剔，要心存感激地接受。

以前，我不吃棗子和柳丁。但在這裡的十幾天，哪還會去想喜歡不喜歡？只要能填飽肚子便好。每一天、每一餐，無論是什麼水果，再麻煩、不喜歡，都還是會拿一份。每天認真地剝柳丁、削蘋果，其實這些事情沒有想像中那麼煩。我發現，那些不喜歡的食物，也不是真的那麼不喜歡，而是當日常中有更多選擇，我們就會去選擇那些「喜歡」的，同時，也在加深「厭惡」的。

喜歡或不喜歡，都是因為我認為自己「應該這樣」，這些認定、歸類、加上標籤，都是讓自己更僵化的原因。自己貼上的標籤，才是真正影響自己、給自己限制和批判，帶來的痛苦遠比別人貼上的更大。我們以為能夠「選擇喜歡的」是自由，但其實自由是保有彈性。不去定義討厭或喜歡，才是真的自由。

這十日，只要一到休息時間，便開始在內觀中心裡閒晃，四處探尋。我一邊走，一邊想著，要是過去的自己，只要到休息時間，應該就會回到房間裡窩在床上，因為那是我在陌生環境中，唯一屬於自己、感到安全的地方。可是在這裡的十天，我幾乎沒有待在房間。早上用完早餐的一小時休息時間，我就在園區內，沿著有太陽的路線散步，偶爾抬頭看晴朗的天空，看看園區旁矗立的山，和樹上跳躍追逐的松鼠。

把握時機曬太陽、伸展、四處活動，走走看看。如果休息時間較長，我就會去找除塵拖把，把園內廳堂的地板拖過一次。原本的我不太可能這樣做，怕多做反而犯錯，也不喜歡去做讓人注意的事，所以只做好自己份內的事。這幾天，除了撕掉「討厭吃棗子、柳丁」的標籤，還撕掉了「保守」、「封閉」⋯⋯等標籤，也或者還有更多。

原來人的個性是流動的。人之所以有趣，是因為我們有著多元的面向，我們似乎不用大力地二分自己或他人「是一個什麼樣的人」。善良的一面，是真的；同時有著陰暗面，也是真的；開朗積極是真的；偶爾陷入憂鬱消極，也是真的。可是，這些特質只是一種表現、我們的一部分，不代表我們是一個美好的人或糟糕的人。

有些人說：「只有我可以定義自己的模樣。」我們總以為能夠決定自己是什麼樣子，就是自由。但其實一旦貼上標籤，覺得自己就是應該這樣、就是那樣，不讓任何人改變自己的代價，就是連自己也改變不了自己，給自己很多設限和框架，無法真正的自由。

即使這張標籤看起來很正向，像是「樂觀」、「正向」、「善良」，但它們一旦成為標籤，就會變成枷鎖，會讓人痛苦。我們有選擇的權利，但當我們成為某一種人、加入了某一派系，認定自己不要、不喜歡、不可以，就意味著我們失去更多的可能。最該去除的標籤，是我們為自己貼上的標籤。我們連自己都不需要去定義自己是什麼樣子。

我們不用成為什麼樣子、成為誰，我們最終也無法成為誰，我們只能成為自己。

▲▼書摘,時報出版,舒適圈,插畫家,心靈成長,自我療癒。（圖／時報出版提供）

★本文摘自時報出版《離家，出走：帶回迷路的自己（隨書附贈心靈減壓藏書卡）》，暖系圖文作家Aida首部散文集。

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