大聲說自己「好幸運」真的會好運！腦科學家：刻意練習3周發揮作用

▲運氣好的人，發自內心認為自己「好幸運」。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

運氣好的人，通常都會發自內心認為自己是幸運兒！日本腦科學家中野信子提到，「運氣」看似不科學，其實很多研究證明，人的思考模式確實能影響運氣。她還提到，想讓自己運氣變好的人，就應該要大聲說出自己「好幸運」，而且至少要刻意持續練習3周，才能讓大腦建立出新迴路。

中野信子是日本東京的腦科學家、醫學博士，現任東日本國際大學特聘教授、森美術館理事，長年致力於腦科學、心理學的研究與寫作。她鑽研腦科學近20年發現，「運氣」看似不科學，但已有許多研究論文證明，人類的一些行為舉止、思考模式，能夠改善運氣，並提倡「幸運100%事在人為」。

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她引用學術研究及理論，從腦科學的角度，剖析影響「運氣」的36個心法，撰寫成書《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動》，被譽為是全方位的「科學轉運」手冊，在日本狂銷23萬冊，如今也來台發行繁體中文版，由悅知文化出版。

她提到，很多運氣好的人，確實也認定自己很幸運。但對於一直認為自己很不幸的人來說，這可能是很困難的事。因此，她分享如何進行「自己很幸運」的思考練習。

中野說，「覺得自己運氣不好的人，首先請想想『自己的生命誕生在世上』的這個奇蹟。人的生命因精子與卵子的相遇而來。一次射精所含有的精子數存在個體差異，但一般認為大約在1億至4億之間。射精後，精子會前往有卵子在等待的輸卵管壺腹，但能夠成功抵達該處的精子僅有數十到數百個。而且，幾乎只有其中一個能夠成功讓卵子受精。」

「即使成功受精，受精卵在子宮內著床定居的機率，也約只有75％。就算著床了，仍有幾成的比例無法懷孕。甚至就算懷孕了，整個孕期仍約有15％的機率會流產。」

換句話說，「我們的生命是由億中選一的精子與卵子相遇後，歷經多次的『好運』，才終於得以誕生。如此想來，你難道不覺得自己能出生在這世上、現在還活在這裡，本身就是個奇蹟嗎？」

有人說，為了讓運氣變好，應該要大聲說出「好幸運」。中野對這說法也表示贊同，她建議，在進行思考練習時，很建議大聲說出「好幸運」。因為人類在記憶事物時，位於大腦深處名為「海馬體」的部分會發揮作用。

由於記憶是由負責視覺、聽覺、嗅覺等感覺器官將資訊送往海馬體，在該處整合後，被判定哪些屬於短期記憶、哪些屬於長期記憶，哪些可以馬上忘記也沒關係。因此在傳送資訊時，動員的感覺器官越多，記憶就越容易被強化、也越能長期間持續。

中野說，與其只在心中想著「好幸運」，大聲說出「好幸運」更能刺激與長期記憶相關連的大腦細胞，讓她積極運作，讓「自己很幸運」的想法更加紮根於大腦中。

她建議還可以把「好幸運！」、「Lucky」、「我走運了！」等字句寫在紙上，並張貼於房間裡的顯眼處，進而讓視覺有效發揮作用。而這些行為，都至少要刻意地持續實行3周，因為人類的大腦中要建立出新迴路，最少要花3週的時間。

▲日本狂銷23萬冊「科學轉運」手冊，《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動》。（圖／悅知文化提供）