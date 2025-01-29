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色彩占卜／變動的2025年如何找到力量？憑直覺選圖案看調整方向

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲變動的2025年，如何找到自己的力量平衡內在，會是前進的關鍵。（圖／CFP）

圖、文／蕭郁書

2025年的環境能量變動逐漸加劇，在這樣的時刻，我們可以藉由不同的色彩能量來幫助自己調整方向，維持內在的動態平衡。這篇色彩占卜可以陪伴你整整一年！每當感到內心不平衡時，都可以重新拿出來試試看。

選擇1~2個你直覺感到吸引的選項，然後看看它們為你帶來的祝福、支持，以及調整方向。或許你會有意想不到的新發現。

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▼色彩占卜：變動的2025年如何找到自身力量？憑直覺選吸引你的1到2個選項。（圖／蕭郁書）

▲▼色彩占卜／變動的2025年如何找到自身力量？（圖／蕭郁書）

▌色彩占卜解析A-L

A 月亮：你的力量在於信任

你對圓滿結局有執著，越在意越難放鬆，甚至對自己的批判越來越深刻。不追求完美，而是完整的體驗陰晴圓缺，即使中間遇到什麼樣的挫折，也無損體驗為你帶來的價值。請放下過度擔憂，只要放鬆地嘗試與成長，一切都會漸入佳境。
平衡難度：低

B 葉子：你的力量在穩定的生活習慣

像往常一樣你依照過去生活習慣過著每一天，看似平凡瑣碎的小事，卻建構著穩定的你。試著優化模式讓生活更省力，將更多的力量與時間花在你喜歡的人事物裡，為自己的長期成就投入更多，有一天迎來開花結果。
平衡難度：低

C 藍嘴：你的力量在於溝通

此時此刻，你擁有強大的語言力量。無論你正面臨什麼樣的挑戰，溝通與表達都能助你化險為夷，帶來幸運。在表達時，不妨將標準降低一些，接受來回溝通與確認的過程，這是不可避免的步驟。別怕麻煩，也可以善用AI工具，幫助你表達得更全面、更清晰。
平衡難度：中

D手：你的力量在於執行力

專注於完成你所承諾的事情。設定目標後，找出最小的執行單位並開始行動。雖然起步總是困難的，但一旦啟動，你就能找到節奏並持續下去。當完成目標後，不僅會提升自信與成就感，過程中學到的智慧，也能運用在新的計劃中。
平衡難度：中

E 群魚：你的力量在於覺察限制

你正受到上天的眷顧，身處於創造的能量流中，靈感湧現，或周遭圍繞著急需創意的專案。試著找到轉譯這股能量的方式，建立適合你的表達架構或分析法，這將幫助你更好地接收與轉化靈感。在深刻的自我表達中，你的獨特性將持續照亮世界。
平衡難度：中

F 粉紅浪：你的力量在於自我接納
你的內心正在向你傳遞訊息，請花些時間與自己獨處，感受身體的反應與內在的聲音。覺察你對自己的語言，無論是面對人生中的無常，還是某些意外的失誤，你如何與自己對話？是批評還是鼓勵？學會自我接納，尤其是那些不符合期待的不完美，對自己溫柔一些，你將成為更穩定的存在。
平衡難度：高

G 心火：你的力量在於覺察受苦模式

你對於內在真實極其敏銳，你對於要完成的事如果有一絲抗拒，都會感到無力。試著以不同的視角看待它，例如拉長時間軸或改變影響層面，你都能更貼近真相多一點。覺察受苦模式，找到關鍵點並試著排除，為人生展開新的一頁。
平衡難度：高

H 海草：你的力量在於自我對話

那些細膩幽微的感受很容易被頭腦的聲音掩蓋，試著無所事事的一段時間放空，充分獨處，試著自由寫作或創作，讓內在的觀點與感受得以被表達出來。隨著環境節奏，感到想出來與眾人分享與社交時再現身。
平衡難度：中

I 毛蟲：你的力量在於讓困惑存在

你對人生道路有許多困惑與提問：「我這樣是否足夠好？」「我需要變得更完美，人生才能更順利嗎？」「何時才能找到自己的熱情與舞台？」此刻的你頭腦層面問著人生重要的問題，但正在推動你更深入地了解自己。不要急於尋找答案，享受每一次深思探索的過程，它們正是成長的一部分。在獲得頓悟之前，請以無條件的愛接納自己的狀態。
平衡難度：中

J 蚯蚓：你的力量在於善用人際支持
你喜歡與家人朋友在一起的時光。與人合作完成工作，讓你感到擁有存在的價值。人脈資源是你擁有的重要財富。當你感到脆弱或面臨挑戰時，不要害怕尋求支持。信任值得信賴的人，他們將幫助你度過難關，並讓你重新獲得力量，
平衡難度：低

K 煙花：你的力量在於享受自己
你擁有來自宇宙的祝福。一直以來的努力，都是為了此刻的綻放。請盡情的做自己享受環境帶來的快樂，並在生活中創造無數的小確幸。讓愛的氛圍包圍你的每一天，調整好自己的狀態，順流而走，上天將為你準備好發光發熱的舞台。
平衡難度：無

L 星星：你的力量在於轉換觀點
與心同在時，便能平靜的穿越迷茫時刻，當你對未來充滿著焦慮，想像自己是天空中的星星，從宇宙的高度俯瞰自身，你會發現：不論好壞，眼前的經歷都只是片刻。人生中所有的決定，最終都會化為一條獨特的幾何軌跡，串起你的故事。你想如何詮釋這段獨特的生命旅程，為它賦予意義，將為我們帶來啟發。
平衡難度：低

喜歡這篇色彩占卜嗎？分享吧，也邀請你關心的朋友來玩。關注我，持續為你帶來自我探索新觀點～

★作者蕭郁書GIna，一位專注於專注於色彩與心靈探索的創作者，FacebookInstagram。創作「生命之花卡」、「色彩反映卡」，時常透過色彩引導自我覺察，相關周邊及服務可至網站「蕭郁書 GinaHsiao」查詢。

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