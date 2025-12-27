美麗新影城突喊停業　宏匯廣場嘆「協調未達成共識」！網敲碗3品牌

▲影城無預警宣布停業。（圖／翻攝自美麗新影城官網）



記者施怡妏／綜合報導

位於新莊「宏匯廣場」館內的美麗新影城近期宣布，將自2025年12月22日起停止營業，「這對我們而言，是一個極其艱難且心痛的時刻」，百貨正積極尋找更多元的合作可能，引進更優的品牌方案。貼文一出，底下網友紛紛許願，「希望有電影院」、「許願鼎泰豐」、「想要誠品」。

宏匯廣場美麗新影城突喊卡 官方發聲明致歉

「宏匯廣場」粉專發文，影城突然停業，不僅對商場的日常經營造成了衝擊，也影響了每位消費者的權益，期間曾多次與營運方協調，但最終未能達成共識，「面對影城方單方面的決策，我們雖然感到無奈與無力，但必須堅強地面對現狀，我們誠摯地向受影響的每一位顧客致上最深的歉意。」

「宏匯廣場」強調，雖然暫時失去影城的服務，但不會影響商場整體營運品質，正積極尋求新的合作對象，希望引進更多元且具吸引力的品牌，「我們深信，每一次的轉身都是為了下一次更美好的遇見。請給我們一點時間，我們一定會以更好的面貌，重新贏回您的信任及支持。」

網友敲碗「電影院一定要有！」

貼文一出，大批網友湧入留言，「希望引進誠品」、「影城＋誠品一起來」、「影城+鼎泰豐＝直接起飛」、「希望大創回歸」、「一定要有戲院！ 我超喜歡去那邊，因為有大廳」、「許願威秀或秀泰，一樓可以換一線精品跟保養品」、「電影院很重要，期待威秀或秀泰接手」、「也要有特大IMAX等的大銀幕，就樣就不用跑去台北市了！直接去宏匯逛逛看電影和吃東西和買」。