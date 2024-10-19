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當薪水小偷才合理！塞滿工時生產力降16.5%　焦慮導致加班79分鐘

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲「把事情塞滿」反而讓生產力下降，還會因為焦慮引發認知能力變差、多加班79分鐘。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

很多人當「薪水小偷」會有罪惡感，明明工作超辛苦，一休息卻感到內疚。命理師簡少年說，其實「提高生產力」的關鍵並不是靠努力，而是「保持平靜」。他提到，「把事情塞滿」反而會造成焦慮，而焦慮會讓生產力下降了16.5%，也就是本來8小時的工時，變成要花9小時又19分鐘才能下班。

科技圈國師簡少年在新書《業力大腦》提到，一般人會認為「休息是浪費時間」，其實這正是讓人陷入過勞、疲憊、低效率的原因之一。認為休息是浪費時間的人，等於「馬拉松不敢停下來喝水」一樣，最終只會導致精疲力竭，無法達到最佳狀態。

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簡少年分享，加拿大的「生產力大師」克里斯．貝利（Chris Bailey）經過一年的研究發現，「平靜」是提高生產力的關鍵。他自高中時期閱讀《搞定！》一書後，就對生產力產生濃厚興趣，畢業後展開了一系列實驗，試圖優化工作效率。

過程中克里斯察覺，「焦慮」不僅影響他的情緒，更大幅降低了生產力，他的研究顯示，「焦慮會讓工作效率下降16.5%」。

因此如果以工作時間是8小時為例，假如因為焦慮，讓生產力下降了16.5%，那麼等於要額外多加班79分鐘，也就是必須花費9小時又19分鐘才能完成原本的工作量。這種陷入焦慮模式的加班，雖然工時看似延長了，其實產出仍是不變的。

▲焦慮讓生產力下降了16.5%。（示意圖／CFP）

克里斯研究還發現，焦慮對工作的影響，主要表現在「認知能力下降」。焦慮不只會手抖、腦袋空白、斷片，而會讓所有認知事物的能力和效率下降。例如，在發想一個案子，或思考一個點子時，焦慮會干擾思考。

在與人溝通時，焦慮會帶來急躁，而無法好好跟人交流；在做決策時，因為焦慮而缺乏耐心，無法全面理解事情。這些因焦慮導致的認知能力下降，就是前面提到的「生產效率下降16.5%」。因此，如果希望在每天8小時內完成份內工作，不額外增加時間的話，就更應該保持平靜。
 
不過簡少年說，「保持平靜」並不容易，很多人為了從焦慮狀態轉換到平靜，反而會產生一種特別的「罪惡感」。這種罪惡感可能會產生一些小聲音，「我現在不急著做事，是不是正在浪費時間？」、「與其浪費這些時間，不如按部就班地往下做，還能做更多事」。
 
尤其現代人的通病是「把時間塞滿」，例如要等待一件事物要花30分鐘，人們會想方設法把這30分鐘塞滿。就算只是等待10分鐘、2分鐘，很多人也會拿出手機拚命滑，或打電話、處理其他事情，就是希望「每分每秒都被充分利用到」。
 
然而「把事情塞滿」往往最容易產生焦慮感，想解決罪惡感的關鍵，就是試著在平靜的狀態下，完成手邊該做的工作。原先以為浪費了10分鐘、浪費了2分鐘，但加加減減算下來，為了不浪費那少數幾分鐘，很可能讓焦慮造成生產力下降，拖延更多時間。

▲在工作過程中安排「平靜時間」反而能增加做事效率。（圖／視覺中國CFP）

簡少年說，練習讓自己保持平靜，去做好下一件事的準備，並不是浪費時間的行為。他建議可以把這時間稱做「平靜時間」，「平靜時間」是事情和事情之間的碎片時間，無論是10分鐘、30 分鐘，你可以「什麼事都不做」，因為保持平靜，才能讓人提早完成工作。
 
他再次強調，焦慮會讓認知能力下滑，疲倦和忙碌也會影響到認知能力，「所以請不要覺得因為沒有充分利用每個碎片時間，或是沒有把碎片時間塞滿，而對自己或時間管理感到很大的挫折，不是這樣的。」

「平靜時間」可以深呼吸、活動一下身體、走出去看一看，這都是讓自己平靜的方法。即使只有短短5分鐘，帶來的平靜，對效率的提升幫助非常巨大。

▲▼命理師簡少年新書《業力大腦》。（圖／時報出版）

▲命理師簡少年新書《業力大腦》。（圖／時報出版）

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