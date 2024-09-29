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「對自己好的人」才會幸運！腦科學家：自我糟蹋的人也會被踐踏

▲▼單身，正妹，聽音樂，喝咖啡。（圖／CFP）

▲「愛自己、珍惜自己」的人，才會有好運氣。（圖／CFP）

文／中野信子；譯者／陳亦苓
摘自／悅知文化《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動：科學實證，打造強運大腦的「幸者生存」心法

運氣好的人會「珍惜自己」，這是「發揮現在的自己」的延伸，而每個幸運的人都肯定有在實踐這點。假設早上穿襪子的時候，發現襪子破了個小洞。這種時候，運氣好的人不會有「反正今天不會在外頭脫鞋子，就這樣穿著吧！」之類的想法，而會好好地換一雙襪子穿。

或者一個人吃飯的時候，運氣好的人不會想著「吃個便利商店的便當就算了」。他們會去用心料理餐點的餐廳吃飯，或是簡單地做一份餐食。也就是說，他們不會糟蹋自己，而會珍惜自己。

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幸運的人，會和尊重他人一樣尊重自己。

▲若想被其他人珍惜、善待，並與周遭的人們建立良好的人際關係，就必須先珍惜、善待自己。（示意圖／CFP）

之前我閱讀娜汀．羅斯柴爾德的著作《Le Bonheur de séduire, l'art derussir:Le Savoir-vivre du XXIe siècle（暫譯：勾引幸福，是成功的藝術：二十一世紀禮儀）》時，就覺得「果然如此」。

娜汀．羅斯柴爾德原本是法國巴黎一家小劇場的女演員。她生長於貧窮的家庭中，中學一畢業就離家到印刷廠及地方小工廠等處拼命工作。不久後，她成了劇場女演員，但既非人氣巨星，也不是人見人愛的美女。

這樣的她，有一天卻遇見了羅斯柴爾德家的中心人物之一，世界級大富豪愛德蒙．羅斯柴爾德男爵，並與其結婚、踏入了美麗奢華的世界。那個世界超越了她從小的夢想。她可以稱得上是讓幸運之神站在自己這邊的女子。

而娜汀在著作中所闡述的，正是「你該做的第一件事，就是把心思放在自己身上」。

她更說，「如果你一個人住，就該經常把房間整理得乾淨整齊。即使是自己一個人喝茶，也別隨便用個杯緣有缺口的杯子，請拿出你最好的杯子來喝。如果是一個人在家吃晚餐，那麼，回家前可以為自己買一束鮮花以及一份美味的甜點。」換言之，就是要愛自己、照顧好自己。

讀到這段文字時，我深深覺得「幸運的人果然都很珍惜自己」！

▲珍惜自己，一個人吃飯也不馬乎。（示意圖／CFP）

那麼，為什麼珍惜自己能夠帶來好運呢？

能否與周遭建立良好的人際關係，大大左右了一個人的運氣好壞。珍惜自己的人，也會被珍惜；反之，糟蹋自己的人，也會被糟蹋。

假設你面前有兩台車。其中一台擦得亮晶晶，另一台則是髒兮兮的，車身上還有被撞凹的痕跡。若被要求「請拿棍子在這兩台車中選一台使勁猛砸」的話，你會選哪一台呢？

我想，多數人大概都會選擇髒兮兮的那台。

這在心理學中，也被稱做「破窗效應」（BrokenWindowsTheory），亦即一旦有某種失序的狀況存在，人們往往就會理所當然地予以認可。

例如，人在乾淨的街道上會不好意思亂丟垃圾，但在滿是垃圾的骯髒路邊就會覺得「隨手丟個垃圾應該還好吧」。一旦有個地方已經失序，對要再讓它更亂的心理抗拒便會降低。

同樣的現象也會發生在我們自己身上。人們若要糟蹋很珍惜自己的人，總會有所抗拒；然而，對於那些自我糟蹋的人，就會覺得似乎也可以同樣地糟蹋他們。面對打扮很體面的人，說起話總會不由自主地謙恭有禮起來；但面對穿著邋遢的人，就很難產生這種反應。

也就是說，若想被其他人珍惜、善待，並與周遭的人們建立良好的人際關係，就必須先珍惜、善待自己，如娜汀所說的一樣，「先把心思放在自己身上」。

★本文摘自悅知文化《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動：科學實證，打造強運大腦的「幸者生存」心法》，作者中野信子，日本超人氣腦科學家。180度顛覆思考方式之作，日本熱銷超過230,000冊。鑽研腦科學近20年發現，「運氣」看似不科學，其實已有許多研究論文證明，有一些行為舉止及思考模式，能夠確實地改善運氣。「運氣」並非與生俱來，而是會隨著「思維」及「行為模式」而改變，「幸運，100%事在人為。」

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