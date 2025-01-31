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幸運的人會學著「跟焦慮共存」！腦科學家分享4招：不用急著消除

▲運勢占卜／最近我在哪方面的運勢容易翻車?。（示意圖／視覺中國CFP）

▲日本腦科學家研究，「幸運體質」其實可以靠自己打造。（示意圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

迎接新年，人人都希望擁有「好運」，以為運氣都是由命運決定；不過日本腦科學家中野信子表示，其實幸運會隨著人的「思維」及「行為模式」改變，換句話說完全可以自己打造「幸運體質」。她分享，人很容易被「焦慮」佔據，但幸運的人懂得「跟焦慮共存」，不是一味急著消除焦慮。

中野信子長年來致力於腦科學、心理學的研究與寫作，她鑽研腦科學20年發現，「運氣」看似不科學，其實已有許多研究證明，一些行為、思考模式，能確實改善運氣，因此深入剖析擁有好運的「36個心法」撰寫成書，該書也在台發行繁體中文版《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動》由悅知文化出版。

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她在書中提到，很多人都會面臨「焦慮感」，例如擔心錢不夠用、焦慮工作或考試順不順利、擔心另一半會不會背叛自己等，如果被焦慮佔據，常常很多事都做不了。然而中野信子說，運氣好的人會「妥善跟焦慮共處」，如果感到內心不在從容、有餘裕時，可試試4個方法。

▲「焦慮」有時候只是生理現象，好好照顧自己度過艱難時期，就能避免產生更多焦慮。（圖／CFP）

1、養成能讓血清素分泌的生活習慣：

早睡早起的規律生活、適度運動、放鬆泡澡等都能增加血清素分泌。因此如果作息經常不規律、睡眠不足、緊繃，可能都會影響血清素。

2、把焦慮視為「生理現象」：

作者提到，據說女性在生理期前也會有血清素分泌減少的現象，所以建議把「焦慮」視為跟「肚子餓、生理期前的腹痛、腰痛」一樣的生理現象。或許不必把焦點放在「為何這麼焦慮」，而是告訴自己「只不過是血清素分泌減少而已」，避免產生更多焦慮、惡性循環，而能轉換心態，好好照顧自己度過艱難時期。

3、改變對焦慮的看法：

很多人在面臨焦慮時，會想著「如何消除焦慮感」，不過作者提到，可以試著改變對焦慮的看法，例如理解「焦慮」也是一種人類生存的保護機制，讓人類的大腦機制不至於過度散漫，能讓人省思、未雨綢繆做好準備。例如，擔心工作被裁員，就會更努力工作；因為擔心生病，就會檢討和改善生活習慣等，所以「焦慮」不全然是壞事。

4、把焦慮收進盒子裡：

作者建議，可以更客觀抽離看待自己正在焦慮，也能把「焦慮」想像成一個物體，從自己之中分開來，並告訴自己，「雖然很多事情需要思考，但今天把這個焦慮先收進盒子裡，好好睡一覺，之後再來煩惱吧。」往往睡一覺後，隔天打開盒子，焦慮就不見了。

▲日本狂銷23萬冊《運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動》。（圖／悅知文化提供）

運氣好的人，原來這樣思考，這樣行動》一書，在日本狂銷23萬冊，被譽為是全方位的「科學轉運」手冊。許多日本讀者也紛紛好評，「讀完這本書，真的變幸運了！」有28歲女性上班族說，「不管是運氣好或壞的人，遭遇到的事原來都是一樣的。這個事實讓我大為吃驚，從此改變了看待事情的角度。」

還有69歲男性讀者表示，「以前總認為自己運氣很差，但讀完這本書後，徹底翻轉了我的想法。感覺就像一束光照進我的人生，真的很感謝。」如今書籍也已在台灣出版，繁體中文版由悅知文化發行。

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