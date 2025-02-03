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澳洲洪災1死！2天累積降雨1000毫米　當局警告小心鱷魚

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲布魯斯高速公路部分路段，也就是敦士市與印甘之間的奧勒拉溪橋（Ollera Creek Bridge）被洪水沖走。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲昆士蘭州發生洪災，部分地區兩天累積降雨量突破1000毫米，民宅、道路泡在水中，數千人撤離、上萬戶停電，一座連接重要高速公路的橋樑部分路段被洪水沖走。空拍畫面顯示，社區街道整個泡在水中，聯外道路中斷。

@abcnewsaus North Queensland has been hit by extreme flooding and the Bruce Highway has been cut in several places. Some areas have recorded more than half a metre of rain since Sunday, including Paluma, where 604mm have fallen. #QLDFloods #ABCNewsQld #NorthQldFloods #Cardwell #Townsville ♬ original sound - ABC News Australia

BBC等報導，澳洲洪水災情嚴重，創紀錄的降雨仍在持續中，部分地區自1日以來的降雨量已接近1300毫米，河流氾濫，其中以敦士市（Townsville）、印甘（Ingham）、卡德威爾（Cardwell）的居民受災最嚴重。官員說明，當局已要求敦士市2100人撤離，但其中大約10%的人拒絕離開。

災區有多棟民宅泡在水中，有受災戶宣稱，在苦等7個小時之後，才有人員前來協助撤離。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲印甘（如上圖）與卡德威爾變電站因洪水關閉。（圖／翻攝自臉書）

昆士蘭州長克里沙傅利（David Crisafulli）敦促部分災區居民不要返回家園，因為羅斯河（Ross River）仍持續構成威脅。警方表示，一名60多歲女性搭乘救援船隻期間，因發生翻船事故身亡，遺體已經尋獲。

布魯斯高速公路（Bruce Highway）部分路段遭洪水破壞，阻礙對災區的救援工作。昆士蘭貨運協會表示，其中包括一座橋梁部分坍塌，減緩關鍵物資運達速度。

敦士市地方災害管理小組警告，水位4日來到高峰之前仍會持續上漲，恐怕有2000棟民宅被水淹沒。在此之際，當局也要求居民注意是否有鱷魚出沒，因為鱷魚可能潛伏在溪流中。

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