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海邊被「世界最毒水母」螫傷　23歲女心臟驟停送醫：像被電到

海邊被「世界最毒生物」螫傷　23歲女心臟驟停送醫：像被電到。（圖／翻攝自Instagram／zoe_cahill）

▲女被劇毒水母螫傷。（圖／翻攝自Instagram／zoe_cahill）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭州一名女子在泰國度假時意外被世界上最致命水母螫傷，當下感覺全身就像電流通過一樣痛苦，在醫院接受治療長達1個月以上，身上還留下恐怖傷勢。

23歲女子柔伊(Zoe Cahill)去年10月在泰國帕岸島(Ko Pha Ngan)當地海灘Zen Beach游完時突然感到一陣劇痛，後來才發現是被箱型水母(Box jellyfish)螫傷。她表示，當時在海中有看到一些像塑膠碎片的東西，沒想到竟然是劇毒水母。

柔伊表示，「被螫到時，感覺就像一陣電流通過我的身體，當下立即腎上腺素激增，一心只想著要想辦法回到岸上」。箱型水母是一種劇毒水母，也是世界上最毒生物之一，被咬後若傷勢範圍夠大，傷者很有可能會在2到5分鐘死亡。

柔伊好不容易回到岸上後，立即有15名民眾衝上前幫助她，其中1人是護士，對方在幫她進行CPR時，同時澆了幾瓶醋在身上成功幫助減緩傷勢。

傷勢嚴重的柔伊送醫後，因為身體多處受到水母劇毒影響，一度陷入心臟驟停狀態，被醫學專家認為存活機率幾乎是零，沒想到後來情況奇蹟好轉，雖然身上最後留下許多傷痕，但沒有其他永久性的傷害，接受治療1個月後終於出院，她希望藉由自己的故事，能幫助大眾認識到海邊玩時，要提防水母螫傷的風險。

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