醫生認證「進寶雅想大便」都市傳說：真的有根據

▲許多人逛寶雅時都會出現無法解釋的如廁衝動。（圖／記者賴志昶攝）



記者張方瑀／綜合報導

許多台灣人都有同樣困擾，就是逛寶雅、屈臣氏等特定店家時，都會突然很想上大號，而這被認為是都市傳說的狀況，其實有著醫學根據。

根據《紐約郵報》報導，除了台灣人以外，許多澳洲人也在網路上分享，只要當自己走進連鎖五金行「邦寧」（Bunnings）就出現無法解釋的如廁衝動，甚至還有網友形容，這間店簡直就是「最強瀉藥」，幾乎每次進店都會發生。

雪梨醫生特納（Dr. Zac Turner）解釋，這種奇特的現象反映了大腦與腸道之間深刻且「偶爾令人不便」的聯繫，「腸道神經系統（ENS）常被稱為『第二大腦』，負責管理消化過程，透過迷走神經與大腦進行持續交流，這種腸腦對話會導致一些令人驚訝的結果，包括因感官或心理觸發因素而突然需要排便。」

▲氣味、身體活動、壓力和燈光等因素都可能刺激腸胃排便。（圖／CFP）



特納表示，氣味、身體活動、壓力和燈光等因素可以激發腸道立即反應，「在過道間遊走，彎腰拿起一袋袋的覆蓋土，或者提起重物，這些動作會刺激腹部肌肉，尤其是當腸道已經處於活躍狀態時。」

特納指出，「邦寧是一個感官的遊樂場，包含木材、肥料、盆栽土和清漆的氣味與外面烤香腸的香味交織在一起，這些氣味可以刺激迷走神經，啟動消化，從而產生這種熟悉的緊迫感。」

除了澳洲外，日本人將這種特殊現象稱作「青木真理子現象」（Mariko Aoki phenomenon），因為只要進入書店，就會出現類似的如廁衝動。

特納說，這只是身體反應外界環境的另一個複雜案例，不必太過擔心，「在前往邦寧前先上廁所，這是最簡單的解決方案。」