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1歲女嬰罹絕症？　竟是親媽想紅「下毒斂財」狂詐122萬善款

▲▼1歲女嬰罹絕症？　竟是親媽想紅「下毒斂財」狂詐122萬善款。（圖／翻攝昆士蘭州警察）

▲涉案母親16日在布里斯班附近落網。（圖／翻攝昆士蘭州警察）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名34歲網紅媽媽，長期在社群媒體上，記錄1歲女兒罹患絕症、對抗病魔的心路歷程，不僅累積大量追蹤者，還獲得高達6萬澳幣（約新台幣122.6萬元）的慈善捐款。如今卻被發現，正是她親手下藥毒害親生骨肉，只為了博取同情心、斂財並且獲得名氣。

BBC報導，去年10月15日，女嬰因為嚴重的「生心理痛苦及傷害」送醫，被醫護察覺不對勁、通報當局，才讓案情曝光。而寶寶接受多項藥檢後，結果呈陽性反應。

調查發現，去年8月至10月，母親蓄意讓孩子吃下多種成藥與處方籤藥物，拍攝寶寶承受「巨大痛苦」的模樣，並且分享至社群媒體。她不遺餘力掩飾犯行、取得藥物，包括把多餘藥物，提供給其他家人服用。

警官達爾頓（Paul Dalton）16日在記者會上表示，「沒有任何語言能夠描述這種性質的犯行，是多麼地令人厭惡」，幸好孩子目前「很安全且狀態良好」，被用來詐取善款的募資平台GoFundMe也正試圖退款。

涉案母親16日已經落網，被指控虐待、下藥、詐欺、製作兒童剝削素材，預計17日在布里斯班（Brisbane）地方法庭開庭受審。警方表示，目前沒有證據顯示他人涉案。

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