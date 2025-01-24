已內建在iPhone　女揭露1常見APP成「新外遇神器」：超難被發現





▲專門幫客戶抓猴的女偵探，揭露一款常見軟體成為新外遇神器。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

許多人懷疑伴侶出軌，常常會透過檢查伴侶手機希望能找到蛛絲馬跡，然而澳洲一名女偵探卻透露，iPhone中一款常見APP，雖然不是通訊軟體卻也能達到交流功能，而成為最新外遇神器，在網路上引發熱議。

在澳洲昆士蘭州與新南威爾斯州提供服務的私家偵探凱西(Cassie Crofts)，時常幫助客戶找到伴侶出軌證據，她近來拍片表示，比起專門去下載能幫助隱藏外遇的特殊APP，許多人現在更愛用iPhone內建的備忘錄(notes)程式作為外遇工具。

凱西表示，「這是一款非常不起眼的應用程式，是的，就是許多人常用來記錄購物清單，或是發給前任憤怒簡訊前寫草稿的地方」。

凱西進一步解釋，iPhone備忘錄軟體現在增加了共享功能，使用者可以開放權限，邀請其他人一起編輯或製作備忘錄內容，「你可以在裡面寫筆記、互相交談，完成後就刪除，甚至還可以設定密碼，讓不相關人無法看到內容」。

凱西表示，「許多人會特別去查簡訊，甚至到社群網站找私訊，但有多少人會想到去檢查備忘錄內容」。

影片曝光後獲得上萬點閱，許多網友笑稱，「哇，原來大家都用錯軟體外遇了」、「這麼好的方法，不要說出來啊」。還有網友表示，她當初懷疑男友搞外遇時，有去查對方的備忘錄。也有網友認為，家暴受害者可以利用這個功能，作為向外求救的工具。