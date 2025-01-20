雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

▲雪梨皇家植物園的「屍花」（corpse flower）睽違15年即將盛開 。（圖／翻攝自YouTube）

文／中央社記者楊淳卉雪梨20日專電

睽違15年，雪梨皇家植物園的「屍花」即將盛開，園方特別啟動全天候線上直播，吸引上千人守候這十年一遇奇景。

這株名為Putricia的屍花已成為雪梨「網紅植物」，儘管還未盛開，已有遊客不畏豔陽排隊，盼親身感受這朵散發奇臭的稀世奇花。

學名為巨花魔芋的屍花（corpse flower），因其盛開時散發類似腐肉的氣味得名。這股氣味主要在吸引蒼蠅前來授粉。尚未盛開的屍花並無異味，而開花後，其花朵壽命僅維持2至3天，若成功授粉則可能僅一天便凋謝。屍花已被「國際自然保育聯盟」（IUCN）列為瀕危物種，全球野外僅存300多株，且數量持續減少。

這株屍花重達15公斤，原本栽種於南澳的洛夫蒂山植物園（Mt Lofty Botanic Garden），於2020年移至雪梨皇家植物園安家，並由票選命名為「Putricia」。這是雪梨皇家植物園的屍花第5次盛開，上一次是在2010年，前幾次分別為2004年、2006年和2008年。

園方觀察到屍花即將開花的跡象後，本月17日便將其搬入棕櫚屋（Palm House）溫室對外展示，並啟動24小時直播，各時段皆吸引百至千人同時在線等待。許多民眾不僅在線觀看，還親自前往植物園排隊朝聖，期待近距離感受這朵奇花的魅力。

待屍花盛開後，開放時間將延長至凌晨12點，預計將有數千人湧入植物園。儘管屍花原預計上週末綻放，但至今仍未開花，讓一些遠道而來的遊客感到失落，不過最新預測顯示，Putricia有望最快在今晚開花。（編輯：高照芬）