「牡丹花」翹臀爆乳照攻心！男暈船險墜投資陷阱　北投警揭詐局

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1名男子「阿進」（化名）透過抖音認識自稱「牡丹花」的女性網友，對方以傳送穿著性感裝扮的照片取信，進而誘騙他匯款3萬投資「長白山人參」進出口買賣，所幸銀行行員機警察覺異狀，聯繫警方到場勸阻，成功攔阻這起投資詐騙，守住男子積蓄。

▲爆乳妹撞球擺姿挑逗，北市男子暈船險落投資陷阱。（圖／記者黃宥寧翻攝）

光明派出所日前接獲台北富邦銀行北投分行報案，指稱一名54歲男子（化名阿進）準備臨櫃匯款新台幣3萬元，疑似遭遇詐騙。警方黃國哲與簡秀穎警員迅速趕到現場了解情況。

經調查，阿進透露，日前透過抖音認識一名女性網友「牡丹花」，對方加LINE聊天過程中頻頻噓寒問暖，甚至傳送身穿低胸裝坐在沙發及打撞球的照片，以展現親近與誘惑。幾日後，對方聲稱投資「長白山人參」進出口可短期獲利，慫恿阿進匯款購買貨物。阿進信以為真，準備將3萬元匯入對方指定帳戶。

▲爆乳妹誘騙投資真詐財。（圖／記者黃宥寧翻攝）

銀行行員發現阿進於匯款過程中不斷使用手機與「牡丹花」聯繫，並對交易細節含糊其辭，立即通報警方。警方深入詢問後發現，阿進對於人參產地與代購流程幾乎一無所知，且雙方未曾見面或簽署任何合約文件，種種跡象顯示為典型的「假投資、真詐騙」手法。

▲光明派出所警員簡秀穎與黃國哲成功阻詐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在警方與行員的耐心勸說下，阿進終於恍然大悟，當場打消匯款念頭，並對警方與銀行的即時攔阻表達感謝。

北投分局表示，該局2024年已與金融機構成功攔阻119起詐騙案件，避免超過1.1億元資金流失。警方提醒，社交媒體中的「高回報投資」、「穩賺不賠」話術，往往是詐騙陷阱，呼籲民眾提高警覺，若遇可疑情況可撥打110或165反詐騙專線查證，保護自己的財產安全。