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小情侶放「驚喜煙火」把重劃區雜草燒了　長腿洋基女急躲鏡頭

記者許權毅／台中報導

「超扯超扯！浪費國家資源！」台中一位民眾今日0時許路過南屯區一處重劃區，發現雜草竟起火燃燒，結果是一對情侶在該處放煙火釀災，其中的男子一邊打電話報案，還一邊上前要求民眾別拍攝。警方表示，已通知2人到派出所說明，全案朝社維法方向偵辦。

▲小情侶放煙火點燃重劃區！挨轟浪費國家資源　警要找人說明。（圖／民眾提供）

▲台中市一對情侶今日半夜違規施放煙火，結果點燃重劃區雜草。（圖／民眾提供）

事發在今（4）日0時許，南屯區益豐路上的自辦重劃區，一對小情侶疑似為了欣賞煙火，深夜到此施放煙火，結果火花點燃雜草，2人見火勢一發不可收拾，趕緊撥打119報案，由消防局派遣人車到場撲滅，警方也到場了解情況，所幸現場無人員傷亡。

▲小情侶放煙火點燃重劃區！挨轟浪費國家資源　警要找人說明。（圖／民眾提供）

▲▼情侶見狀趕緊撥打119，路過民眾氣得拍攝現場情況，還被男子要求停止拍攝。（圖／民眾提供）

▲小情侶放煙火點燃重劃區！挨轟浪費國家資源　警要找人說明。（圖／民眾提供）

不過路過民眾怒批，「超扯超扯！為了給女友驚喜，浪費國家資源，半夜12點在這邊放煙火。」小情侶見鏡頭在拍，身穿洋基Logo粉紅衣、牛仔褲的女友轉頭躲避，男友一邊講電話，一邊走向拍攝的民眾，要求不要拍攝，但遭民眾拒絕，認為已經釀災，行為不當。

依據中市消防局規定，晚上12點過後到隔天早上6點，不能施放飛行類及升空類一般爆竹煙火，最高可處15萬元罰鍰。第四警分局表示，已通知行為人至本分局說明事發經過據以調查，呼籲民眾放置、投擲或發射有殺傷力之物品，而有危害他人身體或財物之虞者；抑或是無正當理由，於公共場所房屋近旁焚火而有危害安全之虞，恐觸犯社會秩序維護法，若因此致生公共危險即有刑法之適用，再次提醒民眾勿以身試法。

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