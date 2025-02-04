搶打流感疫苗！彰化35萬劑全沒了　議員求助電話接不停

記者唐詠絮／彰化報導

受到大S因流感併發肺炎猝逝影響，施打流感疫苗詢問度變高，這2天不僅醫療院所就連彰化縣議員電話被打爆，醫院指出，過年期間因流感及腸胃炎患者暴增4成，衛生局宣布35萬8,130劑公費流感疫苗今(4日)已全數用罄，呼籲尚未接種高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗，並注意呼吸道咳嗽禮節等防護措施以降低感染風險。

▲彰化縣公費流感疫苗用罄。（圖／彰化縣衛生局提供）

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▲醫院貼出公告僅剩自費流感疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

受到藝人大S在日本因為流感併發肺炎不幸往生的事件影響，上午統誠醫院擠進不少民眾診所爭著詢問打流感疫苗，甚至有年輕人要到日本旅遊，被阿嬤帶到診所打流感疫苗，就連縣議員凃俊任，也接到很多電話，希望可以協助。統誠院長凃俊仰表示，過年期間，因為流感及腸胃炎看診病患多出4倍以上，再因為受到大S事件影響，使得公費流感疫苗供不應求，由於公費疫苗已經用罄，目前只剩自費流感疫苗可使用。

▲彰化縣統誠醫院出現民眾排隊打自費流感疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局指出，國內流感疫情仍處於流行期，流感症狀除一般感冒的喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞、流鼻水外，還有高燒、倦怠、肌肉痠痛等症狀，其病程可長達7-14天，呼籲民眾如出現前項症狀，應儘速就醫、儘早用藥。疾病管制署已公告擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

▲彰化縣統誠醫院爆搶打自費流感疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局呼籲，現仍為呼吸道傳染病好發季節，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣如勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠場所，並留意自身健康狀況如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛、倦怠等症狀，儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會，彰化縣公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所可至彰化縣衛生局網頁查詢： https://www.chshb.gov.tw/taxonomy/term/68 。