狂盜AP設計！38歲男靠改裝錶撈金　6千萬「1整排」假貨曝光

記者黃宥寧／台北報導

彰化1名莊姓男子，看準瑞士名錶品牌愛彼（Audemars Piguet, AP） 在市場上的高人氣，竟以他牌手錶進行改裝，打造外觀幾乎相同的仿製錶款，並透過網路及實體店面販售，牟取暴利。刑事警察局智慧財產權偵查大隊進行搜索，當場查扣70支侵權手錶及上百組改裝零件，初步估計侵權市值超過新台幣6千萬元，全案依違反《商標法》罪，移送彰化地檢署偵辦。

▲刑事警察局智慧財產權偵查大隊破獲改裝瑞⼠⾼級錶品牌愛彼違法販售案，查獲市值逾6千萬元的侵權商品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，遭仿製的手錶為國際知名瑞士品牌，其經典八角形錶圈與六角螺絲設計深受高端消費者青睞，並已在台灣註冊立體商標，受《商標法》保障。然而，品牌方近期發現市面上出現與該經典設計極為相似的改裝手錶，懷疑有不法業者擅自改裝他牌手錶並進行販售，恐造成市場混淆，遂向刑事局智慧財產權偵查大隊檢舉，要求查緝侵權行為。

經過警方長期蒐證，發現38歲莊姓男子在彰化縣埤頭鄉經營改裝手錶業務，透過網路及實體店面販售仿製錶款，甚至接受客製化訂單，將普通品牌手錶改裝為外觀近似該瑞士名錶的產品，試圖攀附國際名牌形象以牟取暴利。

▲AP所推出高級運動腕錶系列，產品以八顆外露六腳螺絲鎖入錶殼的八角錶圈獨特設計為系列錶款經典標誌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方掌握關鍵證據後，於去年11月向法院聲請搜索票，並前往莊嫌營業處所展開突襲行動，當場查扣70支侵權手錶及72組改裝零件，侵權市值高達新台幣6千萬元。警方表示，這些手錶雖未直接標示品牌名稱，但因擅自使用知名品牌註冊的設計元素，易讓消費者誤認其為品牌正品或與品牌商存在官方授權、加盟或其他合作關係，已涉嫌違反《商標法》第95條。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊指出，未經品牌授權即擅自改裝、販售與知名品牌近似的手錶，將導致消費者混淆，恐觸犯商標權。依違反《商標法》第95條規定，違法販售仿製商品者，最重可處3年以下有期徒刑，並併科新台幣20萬元以下罰金。

▲查扣侵權立體商標手錶70支、改裝套件72組。（圖／記者黃宥寧翻攝）

目前，全案已由彰化地檢署偵辦中，警方將持續強化智慧財產權保護，嚴打未經授權的仿製、改裝行為，以防止消費者受騙，也確保市場公平競爭。警方同時呼籲消費者，購買高端名錶時應選擇官方授權經銷商，避免購買來路不明的改裝商品，以確保自身權益不受損害。