三環幫大哥告別式！旗袍妹露腿推棺上悍馬　樂隊奏《我心已打烊》

記者陸運陞、劉人豪／新竹報導

新竹縣竹東「三環幫」核心角頭劉憲治(51歲)1月24日傍晚在堂口遭斷掌槍殺，涉案5嫌、以及一名接應者等6人一度潛逃出境，後遭刑事局解送返台，均遭羈押禁見。今（4）日劉憲治家屬舉行告別式，公祭於上午10時舉行，約有千名親友參與，並由加長型黑色悍馬作為靈車，還有樂儀隊以及法師緊跟，並有穿著旗袍的禮生推棺，在整個告別式結束後送往火化。

▲三環幫角頭遭斷掌槍殺，今告別式約有千人參加。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，51歲的劉憲治是三環幫角頭，1月24日傍晚他在新竹縣竹東鎮的堂口遭5名蒙面槍手襲擊，身中2槍，右手遭斷掌，送醫急救仍宣告不治；另外還有1人中彈、4人受到刀傷。而5名槍手僅花了5分鐘做案，隨後立刻搭車離開，並逃往國外。檢警經調查，發現5人分別逃往日本、泰國，於是在過年前策動協助逃亡接應的郭姓車手返台，並在大年初一由刑事局人員將5人解送回台。

新竹地檢署指出，該起槍擊案件犯罪手法兇殘，案發後檢方組成專案小組全力追查，並向新竹地院聲請羈押禁見郭嫌、姜嫌、邱嫌、簡嫌、溫嫌、范嫌等6人，均獲法官裁准羈押禁見，檢方正進一步調查釐清案情中。

劉憲治告別式今於竹東東正公園舉行，上午9時舉行家祭、10時舉行公祭，場面浩大氣勢驚人，隊伍是黑色悍馬車作為靈車，樂儀隊緊隨其後，樂手們沉穩地吹奏著《我心已打烊》，後方有法師以及身穿黑色旗袍的禮生推棺緩步前行，一旁約有千名送行親友參與整個過程，而告別式結束後送往火化。

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