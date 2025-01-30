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冬天這樣蓋被更暖和　日本專家實測揭最暖方法！還可睡更熟

天冷蓋被的順序影響保暖效果。（取自PhotoAC）

▲天冷蓋被的順序影響保暖效果。（取自PhotoAC）

圖、文／鏡週刊

近期冷氣團頻繁來襲，夜晚寒意襲人，許多人為了取暖將毛毯與被子層層疊疊，但毛毯究竟應該放在被子上還是下面，才能達到最佳保暖效果？日本媒體《TBS》進行了一場實驗，揭示最暖的蓋法，並分享專家建議。

根據實驗，在室溫約22度、濕度30～40%的條件下，測試人員計時70分鐘，測量被內溫度變化。結果顯示，將毛毯蓋在羽絨被上方，比放在下方更能提升整體溫暖感。當毛毯放在羽絨被下面時，溫度最高可達31.4℃，上升9.5℃；而將毛毯放在羽絨被上時，溫度可達33℃，上升10.2℃。

東京疲勞與睡眠診所院長梶本修身解釋，這是因為羽絨被直接接觸身體時，體溫能加熱羽絨內部，讓熱量有效保留。而毛毯覆蓋在被子上，能包裹整個床鋪，進一步阻擋冷空氣滲入。

而溫暖並非唯一考量，梶本修身指出，對某些人來說，毛毯直接接觸身體的柔軟觸感能促進更深層的睡眠。床上用品製造商昭和西川則建議，若想兼顧保暖與舒適度，可將毛毯鋪在床墊上，再蓋上羽絨被，這樣能有效阻擋下方冷氣侵入，同時保暖又舒適。

此外，昭和西川提醒，無論毛毯放在哪層，應將觸感柔軟的一面朝向身體，這樣能提升睡眠質量而不影響保暖效果。


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