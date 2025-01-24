最強寒流來襲！　日本實測圍巾1圍法「體溫升3°C」手腳也超暖　

記者張方瑀／綜合報導

農曆年即將迎接入冬以來「最強寒流」，北東普遍都在10度左右，各種防寒衣物到底該怎麼穿才對，尤其圍巾要怎麼圍才會達到最佳保暖效果，日本媒體就曾實測，其中一種圍法能讓體溫上升近2至3度。

日本節目《この差って何ですか？》實測「雙重圍繞」（二重巻き）、「環狀圈套式」（ワンループ巻き）、「領帶結式」（ネクタイ巻き）這3種常見的圍巾圍法，讓一名女性在室溫僅有10度的環境中，分別以這3種方式圍圍巾各30分鐘，並觀察她的體溫變化。

結果顯示，「環狀圈套式」能使體溫上升約2到3度，連四肢末端的溫度也明顯提升，而另外兩種繞法僅使體溫上升不到1度，效果差異相當顯著。

節目解釋，主要原因是「雙重圍繞」和「領帶結式」這2種圍法，布料僅在頸部重疊2層，而「環狀圈套式」因為是將圍巾對折，所以頸部的布料重疊4層，達到更好的保暖效果。

「環狀圈套式」除了有效溫暖頸部外，還能讓沒被圍巾覆蓋的手也變得暖和。節目指出，因為頸部有粗大的血管流經，一旦頸部變暖，血流循環變好，血液就能更順暢地流向四肢末端，全身也會因此感到暖和。

如果想讓圍巾變得更溫暖，可以嘗試用圍巾圍住口部，因為圍巾常用的羊毛或喀什米爾等材質，會對從口中呼出的水蒸氣產生反應並產生熱量，將圍巾覆蓋口部，保暖效果會更加顯著。