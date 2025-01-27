餘震加寒流　台南市府緊急新增收容所提供保暖物資確保安心過年

▲市長黃偉哲率市府團隊就地成立前進指揮中心，以最快速度新增收容處所，提供居民睡袋、保暖衣物等物資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉義大埔發生芮氏規模 6.4 地震，台南後續發生數起餘震，房屋損害狀況加劇，紅單、黃單數量不斷更新，造成居住安全隱憂，市長黃偉哲率市府團隊就地成立前進指揮中心，副市長、秘書長等府層主管進駐指揮，市府相關單位也總動員全力支援，以最快速度新增收容處所，提供居民睡袋、保暖衣物等物資。

黃偉哲市長27日於玉井區公所召開應變會議，指示各單位全力協助地震受災戶各項復原作業。市長黃偉哲表示，務必確保居民居住安全、安心過年。

市長黃偉哲表示，目前已安置收容110人，因餘震恐危及居住安全，市府連日來幾天緊急盤點旅宿及寺廟收容量能，可提供安置 543人，以因應後續需求。黃偉哲指出，今晚寒流來襲，氣溫驟降，天氣轉為濕冷，為確保收容處所居民保暖需求，市府也緊急增加睡袋、保暖衣物、暖暖包⋯等物資。黃偉哲表示，感謝社會各界捐獻物資，也感謝各界慈善團體、志工以及國軍弟兄協助，今晚就是小年夜，期望收容處所的居民也能安心過年。

台南市政府表示，因餘震恐危及居住安全，因此市府緊急盤點可收容安置處所，以因應後續需要。且因受災戶中有許多年長者，保暖相當重要，也在緊急募集睡袋等保暖物資。市府指出，截至1月27日11時統計，在「生活扶助」方面，已發放受災戶慰問金總計發放796戶，發放總金額1823萬6000元；受理「建築物損壞評估」總數總計3268件（已評估3099件），其中紅單335件、黃單904件、不貼單1860件。此外，已協助農損申報131戶、媒合修理水塔修理52件、水電修理108戶。

市府表示，春節連假期間，許多在外工作的台南子弟都會回鄉過年協助清理，環保局已協助「房屋磚石打除清運」199件。此外，市府也提供心理諮商服務，心理關懷服務人次344人次，另提供509次的資源連結。