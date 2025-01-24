寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

▲寒流周日晚間南下，預計影響到初一清晨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

春節連假明天(25日)開跑，桃園以北、東半部和山區降雨機會，周日晚間寒流南下，天氣轉不穩定，北部雨勢廣泛，小年夜溫度一路下滑，除夕環境轉乾，寒流預計將影響到初一清晨，除夕最冷局部地區下探6度，初二、初三回暖，不過初四又有鋒面來襲，初五、初六再迎冷氣團。

氣象署預報員曾昭誠表示，明後兩天仍受東北季風影響，預計影響至周日白天，周日晚間寒流南下，下周一小年夜越晚越冷，最冷時刻落在除夕清晨，寒流預計影響到初一清晨，初一白天寒流減弱，初二到初三這段時間較為回暖，不過除夕到初三都有輻射冷卻作用，早晚較冷，下波冷空氣初四開始南下，先有鋒面通過，之後馬上有冷氣團接力影響初五和初六天氣。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，曾昭誠說明，明天與今天類似，東北季風迎風面地區桃園以北、東半部有局部短暫雨，各地山區有零星降雨，其他地方多雲到晴，周日因為寒流逐漸南下，台灣天氣比較不穩定，基隆北海岸、宜蘭、北部山區雨勢廣泛，且有局部大雨，北部、花東、中南部山區也有局部短暫雨，其他各地轉多雲。

曾昭誠指出，周日降雨型態延續到下周一小年夜上半天，之後各地天氣慢慢轉好，雨勢趨緩，下周一剩花東有局部短暫雨，其他地區多雲；小年夜開始環境慢慢轉乾，除夕到初三花東仍有零星降雨，不過雨不會太多，初四鋒面通過，北部、東半部將有降雨或雲量多。

溫度部分，曾昭誠分析，明天到周末溫度沒明顯變動，早晚較涼，白天約20度左右；真正開始轉涼為周日入夜後寒流南下，下周一小年夜溫度一路下滑，北台灣白天沒有升溫，且越晚越冷，中南部、台東白天溫度也會明顯下降，入夜後越晚越冷，一直到初二清晨。

▲▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠進一步說明，這波寒流最低溫時間為除夕清晨，北部、宜蘭低溫約8到10度，其他地區10到13度，近山區、丘陵、空曠地區因輻射冷卻影響，溫度會再低1到2度，下探6到7度。初一和初二清晨還是有輻射冷卻影響，雖低溫略為回溫，但可能還是有10度以下低溫，初一開始白天高溫回溫，北部、宜蘭可到17到19度，中南部可到20度。

春節也可望追雪，曾昭誠表示，除夕天氣開始轉乾，周日晚間到小年夜北部、東北部1500公尺到2000公尺以上高山，都有下雪機會，其他各山區3000公尺以上高山也可能會降雪。另初二、初三回暖，中南部和馬祖容易有起霧現象，要留意航班異動。