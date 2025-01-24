　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

▲▼圍巾,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流周日晚間南下，預計影響到初一清晨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

春節連假明天(25日)開跑，桃園以北、東半部和山區降雨機會，周日晚間寒流南下，天氣轉不穩定，北部雨勢廣泛，小年夜溫度一路下滑，除夕環境轉乾，寒流預計將影響到初一清晨，除夕最冷局部地區下探6度，初二、初三回暖，不過初四又有鋒面來襲，初五、初六再迎冷氣團。

氣象署預報員曾昭誠表示，明後兩天仍受東北季風影響，預計影響至周日白天，周日晚間寒流南下，下周一小年夜越晚越冷，最冷時刻落在除夕清晨，寒流預計影響到初一清晨，初一白天寒流減弱，初二到初三這段時間較為回暖，不過除夕到初三都有輻射冷卻作用，早晚較冷，下波冷空氣初四開始南下，先有鋒面通過，之後馬上有冷氣團接力影響初五和初六天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，曾昭誠說明，明天與今天類似，東北季風迎風面地區桃園以北、東半部有局部短暫雨，各地山區有零星降雨，其他地方多雲到晴，周日因為寒流逐漸南下，台灣天氣比較不穩定，基隆北海岸、宜蘭、北部山區雨勢廣泛，且有局部大雨，北部、花東、中南部山區也有局部短暫雨，其他各地轉多雲。

曾昭誠指出，周日降雨型態延續到下周一小年夜上半天，之後各地天氣慢慢轉好，雨勢趨緩，下周一剩花東有局部短暫雨，其他地區多雲；小年夜開始環境慢慢轉乾，除夕到初三花東仍有零星降雨，不過雨不會太多，初四鋒面通過，北部、東半部將有降雨或雲量多。

溫度部分，曾昭誠分析，明天到周末溫度沒明顯變動，早晚較涼，白天約20度左右；真正開始轉涼為周日入夜後寒流南下，下周一小年夜溫度一路下滑，北台灣白天沒有升溫，且越晚越冷，中南部、台東白天溫度也會明顯下降，入夜後越晚越冷，一直到初二清晨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠進一步說明，這波寒流最低溫時間為除夕清晨，北部、宜蘭低溫約8到10度，其他地區10到13度，近山區、丘陵、空曠地區因輻射冷卻影響，溫度會再低1到2度，下探6到7度。初一和初二清晨還是有輻射冷卻影響，雖低溫略為回溫，但可能還是有10度以下低溫，初一開始白天高溫回溫，北部、宜蘭可到17到19度，中南部可到20度。

春節也可望追雪，曾昭誠表示，除夕天氣開始轉乾，周日晚間到小年夜北部、東北部1500公尺到2000公尺以上高山，都有下雪機會，其他各山區3000公尺以上高山也可能會降雪。另初二、初三回暖，中南部和馬祖容易有起霧現象，要留意航班異動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／9天年假車潮來了　國1南下「3車連環撞」
寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天
快訊／藍營函請立院送出「罷免連署加嚴」　趕不上2/1大罷免開
獨／遭註銷台灣身分後發聲　李東憲：我不過是認祖歸宗
快訊／逆向撞死外送員！奧迪男2萬交保
快訊／離奇死因曝！24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡
父走失第8天！林葉亭點名北極殿「爸爸常去拜拜」　廟方轉發協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天春節連假首日「國道9路段易塞」　高公局：南下改下午出發

「劉寶傑為何不幹了？」　苦苓5點推測：他良心飽受煎熬

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

2正妹甜喊「1個讚1元」男友竟同一人　網喊恐怖內幕！

過年開逛！漢神巨蛋日本展「偽出國」　夢時代恐龍遊樂園遛孩放電

3星座蛇年運勢重啟！　TOP1財運超旺　投資、創業都賺

打麻將狂連莊！阿姨「怕趕走好運」憋尿　隔天膀胱炎找上門

22萬粉大胃女王來台！曝去了「南機場夜市、新竹日本餐廳」

春節海運遇海象差　4航線船班陸續取消停航

「過年賭什麼才嗨？」他推1款遊戲！苦主50元玩到6萬7：心臟差點停

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

明天春節連假首日「國道9路段易塞」　高公局：南下改下午出發

「劉寶傑為何不幹了？」　苦苓5點推測：他良心飽受煎熬

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

2正妹甜喊「1個讚1元」男友竟同一人　網喊恐怖內幕！

過年開逛！漢神巨蛋日本展「偽出國」　夢時代恐龍遊樂園遛孩放電

3星座蛇年運勢重啟！　TOP1財運超旺　投資、創業都賺

打麻將狂連莊！阿姨「怕趕走好運」憋尿　隔天膀胱炎找上門

22萬粉大胃女王來台！曝去了「南機場夜市、新竹日本餐廳」

春節海運遇海象差　4航線船班陸續取消停航

「過年賭什麼才嗨？」他推1款遊戲！苦主50元玩到6萬7：心臟差點停

喬科維奇震撼退賽曝「肌肉撕裂惡化」　表明不會是最後一屆澳網

快訊／立院過年前匆忙送《選罷法》　行政院開臨時院會通過覆議案

台灣精品首登印度IMTEX展　智慧製造開啟金屬加工新趨勢

盧崑福協調跨局處共識　台南消防、警政單位旁空地設臨時停車場

快訊／9天年假車潮來了　國1南下南屯交流道「3車連環撞」

受海氣象影響　今晚與明日基隆-馬祖、將軍-東吉客貨輪停航

桃園竹圍、永安漁港春節9天連假不打烊　市府教你挑海鮮

嘉科實中扶少團志工服務　帶國小學生節慶體驗

鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

明天春節連假首日「國道9路段易塞」　高公局：南下改下午出發

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

生活熱門新聞

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

北榮胸腔部柯信國猝逝！　院長：痛失英才

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

今年第一支國運籤出爐！　 高雄五甲關帝廟開「中平」

「車庫娛樂」負責人霸凌！　無預警解雇員工崩潰喝防凍劑

劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？　戰友揭心聲

去男友家洗碗「她一句話超狠反擊」！男友媽秒臉垮

藝文界抗議刪預算！業界人士逆風挺：養出巨嬰

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

更多熱門

相關新聞

鮑魚入菜！陸寵物百元「年夜飯」爆紅

鮑魚入菜！陸寵物百元「年夜飯」爆紅

春節將至，各種寵物的「過節消費」也吸引著鏟屎官們，其中「寵物年夜飯」成近年來的新商機，內容物除了基本的牛肉、雞肉、豬肉之外，高級一點的禮盒，甚至還有鮑魚跟海參，價格幾十元至100多元都有（人民幣，下同）。不少網友羨慕直呼，「吃得的比主人還好！」

SCFI連3黑！歐洲線跌近6％　船公司持續降價收貨

SCFI連3黑！歐洲線跌近6％　船公司持續降價收貨

ET民調／41%民眾上調年菜預算　1成春節要出國玩「嫌國旅住宿貴」

ET民調／41%民眾上調年菜預算　1成春節要出國玩「嫌國旅住宿貴」

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

速食店春節限定優惠懶人包

速食店春節限定優惠懶人包

關鍵字：

天氣氣象氣象署春節寒流冷氣團降雨低溫降雪

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面