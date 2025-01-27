寒流威力今晚明晨達顛峰「低溫探6度」　開工日又有冷氣團

▲寒流持續發威，今晚到明晨最冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流還會更強，預計今天(27日)到明天除夕清晨將達顛峰，中部以北、東北部最低溫下探6度，全台本島急凍不到10度，初一寒流減弱，不過初三又有鋒面攪局變天，初四、初五東北季風影響，初六冷空氣升級冷氣團，北東濕冷。

入冬首波達標寒流持續發威，今合歡山、拉拉山、太平山、向陽山、玉山都出現降雪，其中玉山北峰中午前降雪超過3小時，積雪1公分。

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而這波寒流最冷時刻將至，今晚到明晨將達顛峰。中央氣象署預報員林定宜表示，明天除夕因高壓帶來冷空氣影響，寒流強度非常強；初一白天轉偏東風，清晨寒流加上輻射冷卻，仍相當冷，白天溫度回升，初一和初二日夜溫差仍大，早晚寒冷。

林定宜指出，初三華南有一道鋒面逐漸靠近台灣，水氣增多且天氣不穩定，初四鋒面通過東北季風增強，初五仍受東北季風影響，初六冷空氣可能升級冷氣團。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨分布，林定宜說明，今晚到初二台灣上空水氣少，僅花東有零星短暫雨，其他地方多雲到晴，初三鋒面接近，附近水氣增多，初四和初五鋒面通過且東北季風增強，除迎風面北部、東部有雨外，初四因鋒面通過連中南部也有零星雨；初六這波冷空氣趨近於冷氣團，帶來迎風面降雨，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨。

溫度方面，林定宜分析，這波寒流威力最強時刻落在今晚到明天清晨，中部以北、東北部最低溫6到9度，其他地區10到12度，沿海空曠地區和近山區溫度會更低，氣象署發布低溫特報，全台各地低溫都在10度以下，外島金門也有10度以下。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜進一步指出，冷空氣繼續南下，明天除有寒流影響外，天空晴朗無雲，輻射冷卻從除夕到初二都會影響台灣，清晨、夜晚非常寒冷，白天回溫，初一白天溫度回升比較明顯，西半部日夜溫差大，初一到初二日夜溫差會超過10度以上；初三鋒面接近，雖然溫度會回升但幅度有限，初四和初五東北季風影響下溫度下降，初六一波接近於冷氣團的冷空氣南下。

由於環境轉乾，林定宜表示，近日高山降雪機率減低，不過氣溫仍低，容易出現積冰、結霜現象，上山要注意安全。

▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）