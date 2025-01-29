導入AI智慧療育+多元新視界　長庚科大再獲教育部USR補助

▲長庚科大舉辦美國移民族群心理健康與健康促進講座。（圖／長庚科大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

教育部為鼓勵大學在地連結、人才培育、國際連結，推動了「大學社會責任（University Social Responsibility, USR）實踐計畫」，簡稱「USR」計畫，並促使大學參與在地發展以實踐社會責任。上月底教育部公布了114－116年（第四期）USR計畫通過名單，長庚科技大學以多年深耕在地成果，再度獲得教育部肯定，林口校區通過「大學特色類深耕型計畫」，嘉義校區則通過「永續發展類國際合作型計畫」，獲得校務發展規劃中長期成效評估經費補助50萬元，一年共計獲得1680萬元計畫補助金。

▲長庚科大師生為在地移民工進行急救技巧培訓。（圖／長庚科大提供）

長庚科技大學此次通過共有「在地扎根.社會共生－優質教育、代間共融、AI智慧療育計畫」與「多元新視界，攜手嘉移人」等兩項計畫。其中前者主持人幼保系主任常雅珍指出，該計畫係聚焦於「強化兒童優質教育」、「增進家庭代間共融」、「推動AI智慧療育」等三面向，融入AI於早期療育及教室情境，優化在地及偏鄉兒童教育服務。

後者「多元新視界，攜手嘉移人」主持人嘉義校區副教授翁政興認為，外籍移民及勞工群體無疑是嘉義地區重要居民，此計畫是善用本校的護理照護專業，培育跨文化護理人才，並提升移民、勞工健康照護知能。

▲長庚科大幼保系參加綠點子國際發明暨設計競賽獲金牌獎。（圖／長庚科大提供）

長庚科大永續長林嘉玲表示，長庚科技大學自成立以來，始終秉持著服務社會、發揮大學使命，將社會責任的實踐融入日常教學與研究量能之中。這次通過USR計畫，無疑是對學校長期努力的肯定。未來長庚科大必定在師生共同努力下繼續深耕地方，拓展在地合作，並指導年輕學子活用AI等新興科技，善用所學，延伸大學社會影響力。