　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張傳育接掌雲科大校長　啟航高教新世代打造亞洲頂尖AI中心

▲雲林科技大學卸任校楊能舒與新任校長張傳育進行交接，承接辦校的重大責任。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林科技大學卸任校楊能舒與新任校長張傳育進行交接，承接辦校的重大責任。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

教育部於1月22日在教育部大禮堂，舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀、政務次長葉丙成等多位長官、貴賓出席，共同見證具有承前啟後意義的儀式。鄭英耀部長在致詞當中表示，面對AI時代各大學不僅要積極推動高等教育的革新，更需致力於培育新世代的優秀人才。

雲林科技大學卸任校楊能舒與新任校長張傳育進行交接，承接辦校的重大責任。新任校長張傳育教授畢業於成功大學電機工程學系，專精於類神經網路與智慧辨識技術，並擁有豐富的產學合作經驗。張校長曾擔任雲林科大多個重要職務，包括智慧辨識產業服務研究中心主任、產學研究總中心主任及研發長，成功地將學術研發成果導入產業，推動創新創業生態系不遺餘力，並且展現卓越不凡的成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張傳育校長資歷豐富，所主持的智慧辨識產業服務研究中心，傑出表現獲選為教育部「Global Taiwan 特色領域研究中心」，並在相關計畫中獲得超過2億8,000萬元的補助。其研究領域橫跨智能嬰兒監視器、AOI缺陷檢測與醫學影像辨識，並致力於開發「全方位智慧辨識」技術，為台灣AI領域投入無數心力，在辦學的目標上，希望能帶領雲林科大成為亞洲一流、世界頂尖的AI研發核心。張校長的目標，也呼應教育部長鄭英耀期許新任校長，因應AI時代發展、推動高等教育，為台灣培養新世代人才的殷切期許。

▲雲林科技大學卸任校楊能舒與新任校長張傳育進行交接，承接辦校的重大責任。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林科技大學新任校長張傳育資歷豐富，其研究領域橫跨智能嬰兒監視器、AOI缺陷檢測與醫學影像辨識，並致力於開發「全方位智慧辨識」技術。（圖／記者王悉宇翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►車手遭逮畫面曝！雲林女誤信假投資帶140萬面交　警埋伏甕中捉鱉

►雲林鳳梨廢料大變身　循環經濟打造永續農業新契機

►年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

►車手遭逮畫面曝！雲林女誤信假投資帶140萬面交　警埋伏甕中捉鱉

►雲林警連破3槍毒案！鳴槍攻堅摩鐵逮2嫌　他跳窗想逃秒被壓制

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美19歲少女遊台20天　「愛上台灣」想搬來工作！網揭現實狂勸
快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中
快訊／台中男「全身著火」！　警消急滅火仍成焦屍
遭判656年！前縣長貪汙98罪　囚21年2月確定
賓利跨界聯名威士忌是假的　台中酒商爽賺5500萬
孔鏘生怪病腳腫如麵龜　遍尋名醫無效只盼不用截肢
TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用　台灣註冊有望

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網發抖：完蛋

避免春節急診塞爆！診所、藥局「除夕-初五」開業　健保獎勵加3成

快訊／中橫公路83K梨山道路　今開放中巴+8.5噸貨車通行

張傳育接掌雲科大校長　啟航高教新世代打造亞洲頂尖AI中心

李瑾倫創作的起點是一隻狗　感情在哪、哪兒就有力量

年夜飯健康吃！注意「三低一高」把握五技巧　吃什麼都無負擔

憲訴法修惡「高中生硬起來」！聯合聲明：自由民主毀於一旦

今年首例瘧疾！30多歲外籍女從肯亞入境　頭痛發燒確診「惡性瘧」

超過3千兒少「家裡沒大人」！剩70歲阿嬤無力工作　靠鄰居接濟

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運！對話就能創作、AI歌手駐唱

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網發抖：完蛋

避免春節急診塞爆！診所、藥局「除夕-初五」開業　健保獎勵加3成

快訊／中橫公路83K梨山道路　今開放中巴+8.5噸貨車通行

張傳育接掌雲科大校長　啟航高教新世代打造亞洲頂尖AI中心

李瑾倫創作的起點是一隻狗　感情在哪、哪兒就有力量

年夜飯健康吃！注意「三低一高」把握五技巧　吃什麼都無負擔

憲訴法修惡「高中生硬起來」！聯合聲明：自由民主毀於一旦

今年首例瘧疾！30多歲外籍女從肯亞入境　頭痛發燒確診「惡性瘧」

超過3千兒少「家裡沒大人」！剩70歲阿嬤無力工作　靠鄰居接濟

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運！對話就能創作、AI歌手駐唱

貪污判21年2月！前南投縣長「潛修佛法又多病」求情　法官打臉

台尾牙「最大紅包出爐」！加碼一人獨得 艾力克斯主持驚喊：誇張

SCFI今日下跌4.01%　21日下修後運價穩住、估年假後續跌

劉以豪電梯偶遇鄰居「下半身只穿四角褲」　緊急低頭…結局曝光！

北部「2字頭」建案登場！2房高樓有海景、3房高坪效「鴻灃悦」幫小資輕鬆成家

Ozone分組廚藝對戰　三杯雞竟變成「全黑黑暗料理」太驚人

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

萬代STEAM春節特賣將展開：黑暗靈魂、小小夢魘...最低2.5折

OpenAI推人工智慧助理Operator　暫限美國訂戶使用

台中燈會「女媧主燈」撞臉引熱議！設計團隊解釋了：屆時一定精采

《單身4》貼心男嘉賓成「中央空調」　「按摩.撥髮」示好3女..主持人拆穿：說謊！

生活熱門新聞

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

北榮胸腔部柯信國猝逝！　院長：痛失英才

今年第一支國運籤出爐！　 高雄五甲關帝廟開「中平」

「車庫娛樂」負責人霸凌！　無預警解雇員工崩潰喝防凍劑

劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？　戰友揭心聲

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

藝文界抗議刪預算！業界人士逆風挺：養出巨嬰

正妹徵「男友過年」：3天20萬　條件曝光網揪貓膩

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

更多熱門

相關新聞

葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

教育部114年度總預算案，高達25%、12.7億元業務費被凍結。為突破媒宣預算被砍6成限制，教育部次長葉丙成在臉書PO文，邀請長期追蹤其臉書的1千名臉友們成為好夥伴，未來協助轉發或分享重要教育政策、教育資源文章，讓更多人看到重要教育訊息。環境部長彭啓明也響應，並在臉書坦言：「沒有宣傳經費，再好政策都推不動。」

教育部12.7億業務費遭凍　鄭英耀喊話：解凍才能順利育才

教育部12.7億業務費遭凍　鄭英耀喊話：解凍才能順利育才

學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立 發豪語比肩美史丹佛大學

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立 發豪語比肩美史丹佛大學

印度校長變態懲罰　強迫百名女學生脫制服

印度校長變態懲罰　強迫百名女學生脫制服

關鍵字：

校長雲林科技大學AI教育教育部人才培育

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面