張傳育接掌雲科大校長　啟航高教新世代打造亞洲頂尖AI中心

▲雲林科技大學卸任校楊能舒與新任校長張傳育進行交接，承接辦校的重大責任。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

教育部於1月22日在教育部大禮堂，舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀、政務次長葉丙成等多位長官、貴賓出席，共同見證具有承前啟後意義的儀式。鄭英耀部長在致詞當中表示，面對AI時代各大學不僅要積極推動高等教育的革新，更需致力於培育新世代的優秀人才。

雲林科技大學卸任校楊能舒與新任校長張傳育進行交接，承接辦校的重大責任。新任校長張傳育教授畢業於成功大學電機工程學系，專精於類神經網路與智慧辨識技術，並擁有豐富的產學合作經驗。張校長曾擔任雲林科大多個重要職務，包括智慧辨識產業服務研究中心主任、產學研究總中心主任及研發長，成功地將學術研發成果導入產業，推動創新創業生態系不遺餘力，並且展現卓越不凡的成績。

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張傳育校長資歷豐富，所主持的智慧辨識產業服務研究中心，傑出表現獲選為教育部「Global Taiwan 特色領域研究中心」，並在相關計畫中獲得超過2億8,000萬元的補助。其研究領域橫跨智能嬰兒監視器、AOI缺陷檢測與醫學影像辨識，並致力於開發「全方位智慧辨識」技術，為台灣AI領域投入無數心力，在辦學的目標上，希望能帶領雲林科大成為亞洲一流、世界頂尖的AI研發核心。張校長的目標，也呼應教育部長鄭英耀期許新任校長，因應AI時代發展、推動高等教育，為台灣培養新世代人才的殷切期許。

▲雲林科技大學新任校長張傳育資歷豐富，其研究領域橫跨智能嬰兒監視器、AOI缺陷檢測與醫學影像辨識，並致力於開發「全方位智慧辨識」技術。（圖／記者王悉宇翻攝）