陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

▲中國「玻璃大王」曹德旺。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部今（13）日公告關於擬同意設置本科高等學校的消息，包括福建福耀科技大學等14所本科高校名列其中。據悉，福耀科技大學由福耀集團創辦人曹德旺發起，由河仁慈善基金會首期捐資100億（人民幣，下同）創辦的民辦公助、非營利、公益性大學。曹德旺表示，要將福耀科技大學打造為中國的史丹佛大學，學校收費按照公立大學的標準收取。

▲福耀科技大學。（圖／翻攝微博）

《海報新聞》報導，2024年3月，一張王樹國與曹德旺握手的照片在網路熱傳，西安交大原校長王樹國受聘擔任福耀科技大學（暫名）校長，引發各界關注。100億元創辦福耀科技大學背後的故事，也引起眾人好奇。

據了解，福耀科技大學定位以理工科為主，包含本科和研究生教育，現階段設立材料科學與工程學院等教學機構。該校於2024年4月聘下時任西安交大校長王樹國擔任校長。該校校園佔地面積1273畝，未來辦學規模預計將達到全日制在校生12000至13000人。

據了解，美國史丹佛大學被譽為「矽谷搖籃」，不僅地理位置佳，也和高科技產業、人才等因素相輔相成，成為美國，乃至於全球的一流頂尖大學。

至於曹德旺要打造福耀科技大學比肩史丹佛大學，不僅在地理區位和產業連動上需更多的配套合作，環境上的先天劣勢也仍待突破，才有機會如同史丹佛大學一樣達成一加一大於二的效果。