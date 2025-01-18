學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

▲民眾黨提案凍結69.5億，教育部指全國66萬名幼生與3萬名教保人員受影響。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

針對民眾黨提案凍結教育部學前教育經費69.5億，教育部今（18日）在臉書PO文，呼籲「請立委勿凍傷國家的幼苗」，指上述經費包含育兒津貼、平價教保就學補助、幼教人員薪資補助，若凍結將影響全國66萬名幼生與3萬名教保人員。而今年遭凍結預算暴增至125.9億，國中教育會考可能無法順利推動。

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，其中民眾黨提案凍結教育部學前教育經費69.5億。教育部今天在臉書PO出一張圖卡，「請立委勿凍傷國家的幼苗」。發文引發不少民眾留言，一名網友留言表示，若真的凍結，馬上就放年假，然後就開學，確定不會有問題嗎？

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教育部表示，69.5億經費包含育兒津貼、平價教保就學補助、幼教人員薪資補助，若預算遭到凍結，將影響全國66萬名幼生與3萬名教保人員，地方政府可能無法及時撥付經費及補助給家長及園方，勢必讓家長及幼教工作者受到嚴重的衝擊，更疾呼「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」。

教育部進一步指出，今年遭凍結預算暴增至125.9億，影響範圍涵蓋：學前教育經費（包含育兒津貼、平價教保補助、幼教人員薪資補助）、升學考招（例如國中教育會考可能無法順利推動）數位學習環境＆學術網路（影響師生學習，甚至可能斷網）、基層約用人員（薪資延遲發放、削弱行政效率、衝擊教育業務及服務品質）。而凍結教育預算等同凍傷國家的根，期盼在野黨的立委，能夠給予教育政策與經費更多的支持與信任，讓我們一起為下一代的未來努力。

▲教育部表示，今年遭凍結預算暴增至125.9億，包括國中教育會考可能無法順利推動。（圖／教育部提供）