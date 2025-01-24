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葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

▲▼為突破媒宣預算被砍6成限制，葉丙成邀請臉友加入宣傳教育政策伙伴，環境部長彭啓明也響應加入。（圖／摘自彭啓明臉書）

▲為突破媒宣預算被砍6成限制，葉丙成邀請臉友加入宣傳教育政策伙伴，環境部長彭啓明也響應加入。（圖／摘自彭啓明臉書）

記者許敏溶／台北報導

教育部114年度總預算案，高達25%、12.7億元業務費被凍結。為突破媒宣預算被砍6成限制，教育部次長葉丙成在臉書PO文，邀請長期追蹤其臉書的1千名臉友們成為好夥伴，未來協助轉發或分享重要教育政策、教育資源文章，讓更多人看到重要教育訊息。環境部長彭啓明也響應，並在臉書坦言：「沒有宣傳經費，再好政策都推不動。」

114年度中央政府總預算案日前完成三讀，教育部教主管公務預算案3623億元，但目前尚未確定整體被凍結與刪除費用總額，可確定的是高達25%、12.7億元業務費被凍結，媒體宣傳預算也被砍6成。

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為了突破媒宣預算被砍6成限制，教育部次長葉丙成昨在臉書PO出【Hello! I need your help】文章，指這次媒體宣傳被刪讓其很憂心，因為透過媒體宣傳教育政策，才能讓需要被照顧的人們知道來申請，並強調「教育部媒宣費用，從來都不曾用在買網軍上」，而是連結台灣許多需要被照顧的人，若沒有宣傳，真正需要被照顧的人，可能因為不知道而失去機會。

葉丙成邀請長期追蹤的臉友們，「成為我的好夥伴、我的Pal。」並期待能徵求到1000位（或更多）長期看他文章的臉友，成為他的夥伴，他稱作 B.Pal（Benson’s Pal），未來每周他將發出1到2篇重要教育政策、教育資源文章，透過上述夥伴分享，讓社會更多人看到重要的教育訊息。

該文引發不少追蹤葉丙成的臉書迴響與支持，包括環境部長彭啓明也表明要加入行列，並在個人臉書提到，需要大家一起來幫忙宣傳為地球好的政策。

彭啓明表示，從旅宿用品的討論，環保理念，「凸顯沒有宣傳經費，再好的政策都推不動！」環境部沒有足夠廣宣預算，為地球好也沒有政治熱度吸睛點閱，「但守護環境是為你為我為下一代，請朋友們以後多幫我們轉貼出去，就是幫地球環境的忙。」

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