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教育部12.7億業務費遭凍　鄭英耀喊話：解凍才能順利育才

▲▼教育部今天舉行國立大學新舊任大學校長交接，包括蕭述三、陳坤盛、張傳育等三人江接任校長。（圖／記者許敏溶攝）

▲鄭英耀希望教育部被凍結業務費能在年後解凍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114年度中央政府總預算案三讀，教育部有高達25%、12.7億元業務費被凍結。教育部長鄭英耀今（22日）表示，這次在經費獲得立委支持，但教育部在推動各項政策上需要後勤支援，業務費就是人力與行政營運上的費用，被凍結會影響政策推動，希望過完年後立法院能盡快解凍，讓台灣教育能更順暢推動。

教育部在今天上午舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，新任校長包括中央大學校長蕭述三、勤益科技大學校長陳坤盛，雲林科技大學校長張傳育等三人。

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▲▼教育部今天舉行國立大學新舊任大學校長交接，包括蕭述三、陳坤盛、張傳育等三人江接任校長。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部今天舉行國立大學新舊任大學校長交接。（圖／記者許敏溶攝）

114年度中央政府總預算案日前完成三讀，教育部教主管公務預算案3623億元，但目前尚未確定整體被凍結與刪除費用總額，其中可確定的是高達25%、12.7億元業務費被凍結。

鄭英耀接受媒體聯訪時表示，教育部在業務費上確實被凍結25%。他說，對於許多政策推動，確實需要基礎的後勤支援，像是人力與行政營運上費用，教育部在推動新世代人才培育，有很多政策正在推動，包含0到6歲國家養等，雖然經費獲得立委支持，但在營運上需要許多後勤支援，業務費被凍結會影響後勤支援，希望過完年後能盡快解凍，讓台灣教育能更順暢推動，為台灣培養更多人才。

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