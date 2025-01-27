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淨化年前治安讓市民過好年　南警實施威力掃蕩專案

▲台南市警察局為讓市民朋友能安心歡度新年，1月25、26日實施為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場及KTV等治安熱點場所進行全面性威力掃蕩臨檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警察局為讓市民朋友能安心歡度新年，1月25、26日實施為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場及KTV等治安熱點場所進行全面性威力掃蕩臨檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將至，台南市警察局為能全面淨化台南市治安，讓市民朋友能安心歡度新年，於1月25、26日實施為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場及KTV等治安熱點場所進行全面性威力掃蕩臨檢，並對週邊及重要、聯外交通要道等路段實施封鎖路檢，以展現警方打擊犯罪維護治安之決心。

▲台南市警察局為讓市民朋友能安心歡度新年，1月25、26日實施為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場及KTV等治安熱點場所進行全面性威力掃蕩臨檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警察局為讓市民朋友能安心歡度新年，1月25、26日實施為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場及KTV等治安熱點場所進行全面性威力掃蕩臨檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次專案行動，台南警方共執行臨檢場所212處、路檢點56處，計查獲通緝犯4人，公共危險5件5人、竊盜案件5件4人、毒品案件3件3人、非法持有槍枝1件1人、賭博案件1件37人；其中，歸仁分局查獲林姓犯嫌非法持有改造槍枝1枝、彈匣1個、子彈5顆；第五分局破獲以棋牌社做掩護之大型麻將牌職業性賭場，現場逮捕林姓負責人及賭客36人，並查扣現金、筆記型電腦、監視器、麻將牌及籌碼卡等證物，成功杜絕賭博風氣。

▲台南市警察局為讓市民朋友能安心歡度新年，1月25、26日實施為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場及KTV等治安熱點場所進行全面性威力掃蕩臨檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警察局為讓市民朋友能安心歡度新年，1月25、26日實施為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場及KTV等治安熱點場所進行全面性威力掃蕩臨檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警察局局長林國清表示，針對今年農曆春節假期，警察同仁仍會堅守崗位，持續加強重要節日各項安全維護工作，全力做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大工作主軸，有效打擊犯罪，維護社會治安；規劃觀光景點及易壅塞路段交通疏導、管制工作，確保民眾通行順暢與安全，提供全方位的守護，讓市民過一個安心的新春佳節。

▲台南市警察局為讓市民朋友能安心歡度新年，1月25、26日實施為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內酒店、電子遊藝場及KTV等治安熱點場所進行全面性威力掃蕩臨檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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