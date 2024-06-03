花蓮海巡端節掃蕩！出動救援車、沙灘車地毯式搜索打擊不法

▲第九巡防區指揮部主任黃永璋於花蓮港六號碼頭實施聯合勤前教育。（圖／第九巡防區提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為遏止不法分子趁端節期間伺機而動，海巡署第九巡防區指揮部統合所轄第一二岸巡隊、第六海巡隊、花蓮查緝隊及關務署基隆關花蓮分關等單位，於3日下午針對花蓮沿岸及海域執行「端節前聯合威力掃蕩」專案任務，以發揮岸、海勤務能量，期遏阻不法，展現海巡署維護海域、海岸治安之決心。

▲▼針對空屋、下水道、灘岸、防風林及治安死角，進行地毯式搜索。

第九巡防區指揮部主任黃永璋於花蓮港六號碼頭實施聯合勤前教育，要求所屬岸、海勤務單位，加強轄內秀林、新城、吉安、壽豐及豐濱等鄉鎮港口、港區、岸際及花蓮週遭海域進行威力掃蕩，同時，也利用行動救援車及沙灘車等裝備，輔以強化偵蒐查緝任務，全面性地毯式清查所屬轄區空屋、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索作業，並出動關務署巡緝艇及海巡隊巡防艇於海上實施掃蕩，共動員2艇16車1沙灘車62人，另專案期間於重點區域強化「灘岸巡查」、「海域巡護」及「港口安全檢查」等勤務作為，以彰顯海巡署強力打擊不法及防堵境外疫情侵入之決心。

第九巡防區指揮部表示，時值端節前夕，民生物資及農畜產品需求遽增，為防範不法集團趁機走私相關農漁畜產品謀取不法利益，藉聯合威力掃蕩行動，有效嚇阻不法活動及打擊犯罪，以確保國人生命財產安全；

第九巡阿區呼籲民眾，於海域、岸際發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」報案專線，海巡單位將全力投入，為民服務杜絕不法。

