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越南偷渡流水屍疑案引發重視　海巡威力掃蕩查緝展決心

▲清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊所屬單位，動員12車8機55人，辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全。

▲清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勤務針對防範非洲豬瘟入侵，對轄屬海域、海岸、港口及船舶等重點設施展開威力掃蕩並加強查緝任務，提升進出港船舶安全檢查強度，展現海巡署嚇阻犯罪、維護國家安全及海線治安之決心。

▲清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第11岸巡隊統合所屬單位查緝能量，完成先期勤務部署，針對轄內之突堤、防風林、空屋、碉堡、工（漁）寮、下水道（涵洞）、漁港及雷達監控死角等易犯罪死角進行查察，並同步提升港口安全檢查能量，藉以防範不法份子伺機從事非法行為，持續強化查緝走私、非法入出國、漁船違規作業、防範非洲豬瘟及新冠肺炎疫病等勤務作為，以保障人民生命、財產安全，本次威力掃蕩共計盤查11車26人，藉由增加見警率，以強化偵蒐查緝任務，有效遏止不法情事肇生。

▲清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第11岸巡隊表示，海巡人員戮力執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務，本次威力掃蕩採勤務預置及預防嚇阻並重方式，以達有效打擊犯罪、維護岸際治安及阻絕走私物品於境外目標，同時呼籲漁民出海作業時，倘有發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」免費報案專線。

▲清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明連假前夕，為維護台南及北高雄轄區海岸（域）治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由南部分署第11岸巡隊辦理清明節連假威力掃蕩，展現查緝決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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