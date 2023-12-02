選前大掃蕩！雲林警局出動百名警力　全力掃蕩不法分子

▲雲林縣警察局為有效淨化選前治安目的，特別規劃所轄六個分局同步實施全國性擴檢掃蕩專案。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局有鑑於2024年總統副總統及立法委員選舉將屆，特別規劃所轄六個分局同步實施全國性擴檢掃蕩專案，並於斗六分局由局長林故廷親自主持勤教，率同分局長黃念生、保安科長連國安等幹部，針對轄區治安熱點進行臨檢掃蕩，結合掃黑、肅槍、緝毒、打詐等目標性作為，有效遏阻不法，展現警方強力執法決心。

▲雲林縣警察局規劃所轄六個分局同步實施全國性擴檢掃蕩專案，並於斗六分局由局長林故廷親自主持勤教，。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局說明，此次擴檢掃蕩專案，警察局共出動200名警力，臨檢78個處所，並執行12處路檢，經警方統計，自今年11月份迄今，已查獲公共危險83件、毒品案70件、竊盜案73件、詐欺118件、槍砲彈刀、恐嚇取財、妨害自由、傷害等各類犯罪28件，另破獲選舉賭盤10件11人。

警察察局局長林故廷表示，查賄制暴及淨化選前治安為當前重點工作，警方將持續蒐報情資、積極查緝並刨根溯源，另外，民眾如有影響選舉不公案件之具體情資，亦請踴躍提供線索檢舉，最高檢舉獎金為2000萬元，警方必將落實選舉治安工作，讓民眾得以在治安平穩的環境下，安心的投下神聖的一票。

▲雲林縣警察局局長林故廷親自主持勤教，率同分局長黃念生、保安科長連國安等幹部，針對轄區治安熱點進行臨檢掃蕩，結合掃黑、肅槍、緝毒、打詐等目標性作為。（圖／記者蔡佩旻攝）