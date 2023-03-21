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雲林600警威力掃蕩槍毒　破獲各類犯罪197案...逮33通緝犯

▲虎尾警分局偵查隊於虎尾鎮查獲陳姓犯嫌非法持有改造槍枝1把、子彈21顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局偵查隊於虎尾鎮查獲陳姓犯嫌非法持有改造槍枝1把、子彈21顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局針對轄區幫派組合經營投資行業處所及常聚集處所，實施威力掃蕩臨檢，同時執行打詐、識詐及肅槍毒專案，自9日至19日期間之勤務動員警力654人次、臨檢291處，掃蕩緝獲槍毒案58人、通緝犯33人、詐欺11人等各類犯罪197件成果豐碩。

雲林縣警局說明，自3月9日由局長林故廷親自率隊在虎尾地區執行威力掃蕩勤務後續至19日不間斷、不定時持續辦理專案勤務與打詐、識詐、肅槍毒等專案，總計動員警力654人次、執行臨檢處所291處，並成功約制轄區幫派取消原定聚餐活動1場次。

▲虎尾警分局偵查隊於虎尾鎮查獲陳姓犯嫌非法持有改造槍枝1把、子彈21顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲刑警大隊偵一隊查獲林姓犯嫌等3人販賣一、二級毒品案，現場查扣一級毒品海洛英23包(53.9公克)、二級毒品安非他命10包(84.94公克)、現金21萬3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另執行各項專案查獲案件，計有槍砲案1件1人、販毒案22人、施用、持有毒品35人、通緝犯33人、詐欺水房3處8人及網拍詐欺案3件3人等各類犯罪197件，並查扣改造手槍1枝、子彈21顆、一級毒品96.07公克、二級毒品254.7公克、三級毒品7.71公克、不法所得37萬4800元，移送縣府裁處KTV勒令歇業1件。

雲林縣警局指出，另為落實警政署強力打詐、識詐工作部分，該局除加強偵辦詐欺案件、召集縣府各局處成立「打詐雲林隊」及持續推播「阿昭署長宣導防詐系列」影片外，同時由各分局分局長親自拜訪轄內3家電視台及6家廣播電台6家，辦理識詐實體宣導21場次，結合公務部門及地方媒體力量，全方位宣導民眾反詐常識。

縣警局長林故廷表示，縣警局長期目標為持續落實署頒各項專案任務，其中首重「識詐宣導」工作，將持續聚焦在近期最多的假投資、假網路購物、解除分期付款、假愛情交友、假冒親友詐騙等面向，結合公務部門及民間團體力量，利用各種管道及集(機)會，由點、線、面分齡、分層宣導民眾反詐騙常識，務求宣導全面化、普及化，以避免民眾遭騙受害情事發生。

▲虎尾警分局偵查隊於虎尾鎮查獲陳姓犯嫌非法持有改造槍枝1把、子彈21顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局偵查隊於虎尾鎮查獲陳姓犯嫌非法持有改造槍枝1把、子彈21顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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