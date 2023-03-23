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南警威力掃蕩黑幫檢肅槍毒　與刑事局合作緝獲海外要犯

記者林悅／台南報導

台南市警局偵破學甲88槍槍擊案，將潛逃大陸之主嫌洪政軍、孔祥志押解返台歸案，22日與刑事局共同將逃亡海外之擄人勒贖通緝要犯陳建寧自菲律賓遣返回台，完成海外緝逃任務，更為壓制黑幫氣焰對各類犯罪強力掃蕩，順利剷除竹聯幫仁堂明仁會集團，並緝獲黑槍、毒品成果豐碩，充分展現維護台南治安之決心。

▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）

▲台南市警局長廖宗山下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯陳建寧歸案。（圖／記者林悅攝）

▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）

台南市警局指出，刑警大隊全面掃蕩黑幫據點，在安居緝毒專案工作方面，刑警大隊聯合保安警察大隊特殊任務編組及各分局偵查隊同步執行攻堅搜索，本週共逮捕陳姓、徐姓、吳姓、顏姓等四大藥頭為首之販毒集團，查獲第一、二級毒品3000餘公克、第三、四級毒品1300公克、毒品咖啡包537包等證物。

▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）

針對肅槍工作，刑警大隊偵二隊與高雄市小港分局及刑事警察局偵八大隊共組專案小組，於2023年3月14日在中西區民宅內查獲以張姓犯嫌之槍械改造工廠案，查扣改造手槍2枝、改造子彈85顆、火藥粉、撞針、砂輪機等零組件及改造工具、安非他命毒品3.5公克等證物。

▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）

打擊黑幫成效方面，刑警大隊與麻豆分局鎖定以翁姓主嫌為首之竹聯幫明仁會暴力犯罪集團，該集團透過通訊軟體號召組合而成，以新營區為組織據點，遇有任何糾紛即糾眾蒙面鬥毆，並攜帶開山刀、鐵棍、球棒等器械，任意砸店並砍傷被害人，行徑囂張跋扈，危害社會治安甚大，經報請臺灣臺南地檢署檢察官指揮偵辦，由本局刑警大隊與麻豆、新營、白河分局等單位歷時1月餘進行蒐證監控，於3月20日發動專案查緝行動，順利查獲翁姓主嫌（已羈押禁見）等共4名成員到案，並查扣三級毒品135公克、作案之棍棒、蝴蝶刀械、手機等贓證物。▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）

刑警大隊於22日前往桃園機場，押送擄人勒贖通緝犯陳建寧回台南市進行調查，陳建寧於2001年間犯下擄人勒贖案，於2006年為嘉義地檢署發布通緝迄今，刑事局外事科長王智勇於2年前擔任刑事警察局國際科駐菲律賓聯絡官時，即與菲律賓警方密切合作，這次市警局與刑事局國際科透過情資分享，與菲律賓警方偵破查獲89支各式長短槍，並且將陳建寧押解返台歸案，接受法律制裁，殊屬難得。

▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）

台南市警局長廖宗山表示，經過大力掃蕩台南市治安平穩良好，為讓台南市成為最宜居的城市，市警局將持續針對黑幫組織、暴力、槍械、毒品及詐欺集團等犯罪加強查緝，絕不容許不法分子在台南市作亂，對於重大在逃要犯，不論在國內或逃亡海外絕不放過，務必給台南市民安全、安寧、安心之生活環境，市警局並呼籲市民如果有發現可疑人、事、物，請勇於向警察機關檢舉，一同打擊不法犯罪，共同維護社會治安。據台南地檢署指出，陳建寧在台南市無通緝案件。

▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）▲台南市警局長廖宗山，下令全力掃蕩黑幫，檢肅槍毒緝不法犯罪集團，並與刑事局配合查獲海外要犯歸案，匡靖台南治安有成。（圖／記者林悅攝）

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