台東成功警春節啟動威力掃蕩專案　維護年節治安

▲成功警分局於25日執行「威力掃蕩」專案勤務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「114年重要節日安全維護工作」已於1月20日22時起實施，成功警為讓民眾春節期間安心過好年，結合現有警力，針對各治安重點場所與要道，於25日執行「威力掃蕩」專案勤務，進行全面性的臨檢及路口攔檢。此次專案行動秉持春節安全維護工作的要旨「治安平穩 交通順暢 民眾安心」，致力保障民眾度過一個平安、祥和的春節假期。

本次專案勤務於成功分局勤務指揮中心舉行勤前教育，成功分局龔分局長交付提示春節連假到來，本縣將湧入大量返鄉民眾或遊客，讓原本單純的轄區治安、交通狀況增添不可控因子。

轄區派所加強執法強度與見警密度，讓原本已習慣平靜的東海岸鄉親在遇到年節的車水馬龍與喧囂時，仍能讓民眾安心過好年並肯定警察的作為。

隨後威力掃蕩臨檢勤務由偵查隊副隊長吳明軒領軍，臨檢時向視聽娛樂場所業者告知約制，春節期間應配合警方相關維護治安作為，要求業者不得容忍隱匿場所內販毒、槍擊或鬥毆情事、也不得有圍事、酒客尋仇打架滋事發生，發現有暴力案件、聚眾滋事發生時，應立即通報警方處理以即時遏止治安事件發生，對違序滋事者絕不寬貸。