童穿制服體驗小小警察營　學習防詐+保護自我

▲▼高雄市警局婦幼警察隊攜手三民區三教靈玄聖堂，於今（25）日舉辦「小小警察體驗營」活動，透過遊戲來讓小朋友們都學習到防範詐騙的方法。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市警局婦幼警察隊攜手三民區三教靈玄聖堂，於今（25）日舉辦「小小警察體驗營」活動，吸引眾多家長爭相為5至10歲的小朋友報名參加。

活動內容豐富，小朋友們穿上「迷你版」警察制服，化身小小警察，挑戰各種互動遊戲。這些遊戲包括交通駕駛訓練、射擊訓練、鑑識採證訓練、反詐騙考驗、認識兒少性剝削身體安全考驗等。小朋友們在關聖帝君的見證下，逐一完成挑戰，最終訓練合格，成為家庭和學校中的小小警察與反詐小尖兵。

活動期間，許多家庭全程陪同小朋友參與，現場氣氛熱烈。家長們表示，透過這樣的遊戲互動，增進了小孩與警察之間的聯繫，讓小朋友了解警察是人民的保姆，是在有困難時可以信賴和求助的對象。這次活動讓小朋友學習並體驗警察工作，遇險時懂得勇敢拒絕、保護自己、尋求協助，並通過識詐教育宣導，培養反詐小尖兵，讓家長和小朋友們都學習到防範詐騙的方法。

在現今3C數位時代，網路資源雖然豐富，但也存在許多看不見的危險。活動中，小朋友們學習到身體的界線，了解網路交友可能衍生的詐騙和兒少性剝削問題，提醒小朋友們自己才是身體的主人，任何人想觸摸或拍攝自己的身體性隱私都是不對的事情。同時，家長和孩子們也了解到可以觀看警政署的婦幼抱抱YouTube影音平台，獲取更多兒少性剝削的知識。

高市警局婦幼警察隊長趙副丞表示：「舉辦活動是要宣導反詐騙，並教育提升人身安全自我保護意識，讓小朋友們蛇咪龍毋驚！安心長大，開心過好年！」