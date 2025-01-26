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地震來了！2童飯吃到一半「1秒躲進桌下」　網讚翻：瞬間消失術

▲▼ 。（圖／翻攝自THREDS）

▲兩個小朋友立刻躲到桌子下。（圖／翻攝自threads）

記者施怡妏／綜合報導

繼嘉義縣大埔21日發生6.4強震，至今餘震不斷，有網友分享家中監視器畫面，三個小孩在客廳吃飯看電視，警報聲突然響起，可以看到哥哥跟姊姊瞬間一起動作，躲在桌子底下，看到妹妹在客廳跑，大喊「快進來」，要妹妹一起躲在桌子底下，影片曝光，網友大讚「反應超快！學校教得不錯」。

有網友在Threads發文，昨（25）日晚上5時52分，警報聲響起，哥哥姊姊立刻鑽到桌子底下，阿公一邊喊著「還在搖還在姚」，一邊淡定撥著蝦子，原PO穿著圍裙慌張跑到客廳，坐在椅子上抱著女兒才驚覺，姪子跟姪女已經躲在桌子底下，「他們好快，進來想說我踢到什麼了？我真的快笑死」。

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後來小女兒要跑去找媽媽，哥哥姊姊見狀，立刻叫妹妹一起躲在桌子底下，「快快來！快快來！快進來！快進來！」原PO解釋，爺爺之所以淡定撥著蝦子，是因為以前是消防隊員，現在退休了，她事後看了監視器畫面，忍不住大笑，「我還以為小孩是被震掉的，有點快到像特異功能了」。

影片曝光，網友大讚小朋友反應很快，「學校教得真好、動作好快喔」、「忍術瞬間消失術，學校真的教得很好」、「感覺直接遁地去了」、「我看了很多次才看出來，真的神速耶！他們好棒」、「超迅速，地板感覺有溜滑梯洞口」、「小朋友都好有危機意識，好棒」。

本文獲原PO授權轉載。

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