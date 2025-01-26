父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

藝人林葉亭的85歲失智父親在16日下午3時離家後就此失聯，26日上午警方在台北至善路發現一具男屍，林葉亭到場指認確認就是爸爸，情緒陷入崩潰，家人抱在一起哭泣。

▲藝人林葉亭的85歲失智父親今找到遺體，林葉亭以及家屬到場認屍，左到右林葉亭兒子、林葉亭、林葉亭老公。（圖／記者黃彥傑攝）

林葉亭為了尋回父親，特地跑到碧山巖點燈祈求神明保佑，在廟裡一抬頭就看到爸爸的尋人啟事公告，26日凌晨在IG發文PO出照片，難過道：「爸～我已經全台通緝你，趕快回家吧！」怎料稍早警方在至善路三段的一處民宅水池中發現一具冰冷男屍，人已不幸往生，經指認後確定是林爸爸。

▲林葉亭在老公身邊痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

警方指出，今9時30分許接獲民眾報案指稱於士林區至善路三段發現身分不明者遺體，獲報後立即至現場勘查處置。經初步查證本案男性死者疑似為近日返家途中走失之長者，已由鑑識小組勘驗調查並通知家屬確認死者身分中。士林分局呼籲，建議民眾為長輩申請愛的手鍊及愛心布標，也可在長輩衣服或背包放置聯絡資料，長輩外出，年長者必須結伴同行，家屬應隨時注意安全。

據了解，該處為私人農地，之前進行搜山時怕會有糾紛，沒有搜私人土地，後來地主過年要整地，今天請工人到場才發現有男屍。目前，林葉亭跟大兒子以及家人等已經在現場，林葉亭跪在地上，大兒子在旁邊安慰，隨後家人抱在一起哭泣。