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住院託姊照顧2孩　2歲兒搭上「亡命電動車」！夫妻接噩耗崩潰

▲▼國1楊梅休息站電動車自撞起火，多名孩童被救出無意識等待送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲國1楊梅休息站電動車自撞起火。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者施怡妏／綜合報導

40歲倪姓男子帶著展姓妻子一家五口，以及妻子的姪子姪女、外甥女共8人北上中壢旅遊，卻發生死亡車禍，造成4死4傷。4名死者分別為40歲倪姓駕駛、10歲倪姓男童、4歲倪姓女童、2歲展姓男童。由於展女的弟弟住院，將小孩交給展女照顧，不料途中發生憾事，至於詳細案發原因仍待釐清。

展女弟弟事後受訪，他們一家與倪姓姊夫一家人同住在台中，而因近期他住院，孩子交由姊姊、姊夫照顧，不料卻上死亡車禍，自己的2歲兒子也不幸喪命。

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另外，展女弟弟也談及姊姊傷勢，他表示姊姊全身有40%燒燙傷，目前雖有意識，但左腳部分因燒燙傷嚴重，組織都被燒壞，「就算救活，腳也要截肢」，狀況並不樂觀。據了解，事故車目前在楊梅分隊旁的保管場，駕駛倪男預估下午報驗。

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

本案共造成4人死亡
40歲倪姓駕駛，逃生不及死亡
10歲倪姓男童，救出時無呼吸心跳，送醫搶救不治
4歲倪姓女童，全身90%三度燒傷，緊急插管手術後，今晨宣告不治
2歲展姓男童，送醫時雖恢復心跳，今晨宣告不治。

4人受傷
39歲展姓女乘客，送桃園醫院插管救治
11歲吳姓女童，二級燒燙傷，待轉院
8歲倪姓男童，二級燒燙傷，林口長庚醫院插管手術
4歲展姓女童，意識清楚，林口長庚醫院治療

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