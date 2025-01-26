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武嶺亭深夜詭異畫面！男持長槍「站衛兵」　警方要查了

▲一名男子於今天凌晨2點左右，疑似持長槍於合歡山武嶺亭出沒，引發議論。（圖／翻攝「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」臉書社團，下同）

▲一名男子於今天凌晨2點左右，疑似持長槍於合歡山武嶺亭出沒，引發議論。（圖／翻攝「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」臉書社團，下同）

記者高堂堯／南投報導

寒流即將報到、高山地區可望再度降雪，但今天凌晨竟有一名男子疑似持長槍、冒著深夜低溫在合歡山武嶺亭出沒，行跡詭異；警方獲報後前往查察，但未有發現，將進一步追查並釐清該槍枝真實性，是否有違法或違規等情形。

合歡山武嶺亭因公路局設置有即時影像監視器，常成為遊客搞怪變裝、直播的現成舞台，未料今天凌晨2點左右，仁愛警分局竟接獲民眾110報案，稱在武嶺有一男子持長槍，隨即派遣警力前往查察，但現場並未發現有人持有槍械，員警也在武嶺周邊逐一盤查及檢視相關人車，均未發現有人持槍或其他可疑人事物。

▲一名男子於今天凌晨2點左右，疑似持長槍於合歡山武嶺亭出沒，引發議論。（圖／翻攝「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」臉書社團）

仁愛分局表示，經員警再調閱合歡山武嶺亭等相關監視器，確實看到有一男子持疑似步槍於武嶺亭走動，相關畫面也經網友於「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」臉書社團PO出，引發熱議：「應該是懷念當兵站哨去重新感受一下」、「這57步槍，不是現役步槍，不是想紅的，就是靈異現象」、「武嶺亭不養閒人」、「沒點才藝都不敢上山了」，也有人認為違法持槍械進入國家公園範圍，應該開罰。

仁愛分局強調，將進一步追查並釐清，如有違法或違規等情形，依規定辦理移送或裁處，也提醒太魯閣國家公園區域内禁止攜帶獵槍等器具進入園區，違者依《國家公園法》最高可處1000元罰鍰，籲請民眾務必遵守相關規定，切勿以身試法。

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