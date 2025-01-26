大罷免潮／「空戰戰將」兵來將擋！　羅智強：遍地惡罷將無以為繼

▲國民黨團羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》25、26兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者崔至雲／台北報導

立委就職將於2月1日滿一年，不少親綠社團早就磨刀霍霍瞄準罷免藍委。其中，針對國民黨立委羅智強，民團發起「大安強強滾團隊」，雖然大安區是藍營大本營，但是罷免團體還是積極找連署點，衝罷免連署人數。不過面對遍地惡罷， 羅智強也只能正面迎戰，不過他強調，新國會智庫在12月份做的民調顯示，有高達6成的民眾認為大罷免不利國家安定，只會激化政治對立並被人民唾棄。

羅智強是國民黨內擅長空戰的民代，網路聲量也是前幾名強的戰將。羅過去曾在馬英九時期做過總統府發言人，以及副秘書長，隨後也做過台北市議員，2024年也順利選上大安區立法委員。但在近期朝野對立氛圍濃厚，公民團體開始鎖定藍營幾位立委，而羅智強就是其中一位。

「大安強強滾團隊」在臉書社團寫下，「自2008年立委選舉改採單一選區制以來，大安6屆立委全投給了國民黨。但國民黨卻如此悔慢大安：先讓大安立委缺位長達2年，再塞來鮮少耕耘大安的羅智強。他毫無問政、立法專業，倒有造謠、拍抖音洗白自己、抹黑他者的專長，盡當毀憲亂政的舉手部隊。他不配代表首善之區的大安人，請與我們一起，下架羅智強，光榮大安！」。

不過對於這樣的罷免風氣，羅智強並沒有因此畏懼，更透過自己成立的新國會智庫，進行民調討論。去年12月民調顯示，有高達6成的民眾不支持全面罷免在野黨立委。羅智強表示，遍地罷免毫無正當性，只會激化政治對立並會被人民唾棄。

羅智強指出，在柯建銘喊出全面罷免之後，民進黨的戰略已經開始轉為保守，就是因為知道遍地罷免毫無正當性，且更會浪費10多億的公帑。

羅智強說，面對不利於國家社會的惡罷，國民黨當然會有反制措施，不過每一區都有自身的特性和策略，都會在充足考量之後因地制宜。但絕對是會訴諸民意，用真民心來對決網軍側翼，用正向善良來對決仇恨對立。民進黨要讓社會動盪，國民黨要修復社會分歧。誰為台灣好，人民的眼睛是雪亮的。惡罷終將無以為繼。

