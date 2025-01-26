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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶救葉元之反罷免！　韓國瑜站台讚操守：對亂七八糟的事不沾邊

▲韓國瑜陪葉元之發春聯。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲韓國瑜陪葉元之發春聯。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免41名區域藍委，並要求春節後的開工日送出罷免連署書，處在危險邊緣的國民黨立委葉元之今（26日）特地找來立法院長韓國瑜於板橋合體發春聯。韓國瑜致詞長達七分鐘，大讚葉元之學歷豐富、一表人才、有才華，是白手起家完全靠自己打拚的「野草型」政治人物，「葉元之操守可圈可點，亂七八糟的事情跟他完全沾不上邊。」

韓國瑜回憶，自己是板橋國小、海山國中畢業，生活圈一直在板橋，所以對這片土地非常熟悉，並稱讚葉元之從一開始就非常認真參與各項選民服務，白手起家一步一腳印走出自己的政治路，葉元之是台大政治系學士、美國南加大傳播碩士、師大教育學博士，跨三大領域，相當有才華。

韓國瑜說，立委的角色其實不簡單，有三個任務要做。首先是國家有什麼需要，立委必須要關心、發聲，無論是國防、外交、兩岸問題，這些大議題，都要立委在立法院發聲，其次是關心地方需要什麼，像是最近總預算出爐，開始分配預算給地方政府，立委可以進行監督也可以爭取，這是葉元之非常重要的任務。第三則是關心選區要什麼，靠立委爭取資源加強地方建設，所以立委是地方的寶貝。

韓國瑜表示，葉元之在立院的好表現是大家有目共睹的，言之有物、「有內才」，有這樣的立委，讓選民非常光榮，而且葉元之的操守可圈可點，從來不亂搞，那些亂七八糟的事情跟他沾不上邊，他一心一意為選民來問政。

韓國瑜舉例，政治人物有兩種，一種是鮮花，一種是野草，鮮花是長輩幫你準備好一切，只要去選委會登記就選上，野草是全部都靠自己，沒有別的，所以葉元之是野草型的政治人物，「天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬」，因為沒有資源。

韓國瑜也透露，葉元之主動跟他連絡希望能幫忙站台，自己馬上答應，「美國回來第一個來看你！」韓國瑜說，葉元之長得一表人才、思想純正、清秀、頭髮又比他長，這樣的立委一定要全力支持！
 

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