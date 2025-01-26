黑熊學院廠商竟捲共諜案　國民黨轟沈伯洋：讓中共勢力直通大腸

▲黑熊學院前理事長、民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸軍退役中將高安國涉共諜案，遭國安法起訴，其中的涉案人張勝豪遭爆為黑熊學院合作廠商。國民黨今（26日）諷刺，民進黨立委沈伯洋過去口口聲聲要提出高標準嚴以律人，因此賴政府也應幫其落實，勇於拒絕黑熊學院。

國民黨指出，浤泰戰術工業負責人張勝豪涉入共諜案，遭求處3年5個月至8年以上有期徒刑，張勝豪於民間經營浤泰戰術工業，卻被發現該公司過去更是黑熊學院舉辦「2024黑熊超慢跑」活動的重要合作廠商。

國民黨提及，賴政府今年編列2400萬元作為民防預算，卻被揭露內政部長劉世芳過去就曾以密件指定黑熊學院為合作民間單位。當黑熊學院舉辦「2024黑熊超慢跑」活動，無非是以保護台灣作為噱頭舉辦活動，結果卻成為共諜案涉案人的宣傳工具，行銷自己公司的抗彈板與緩衝材料，更讓民眾可能淪為共諜的斂財對象，黑熊學院對國人卻一句道歉也沒有。

國民黨感嘆，令人諷刺的是，黑熊學院過去在網上公開販賣一堂要價4800元的情報搜集課，結果教人課程時就「我黑熊天下無敵」，真的舉辦活動時卻連合作廠商作為共諜都是「我不知情」，後續更草草放下，裝聾作啞。

國民黨說，當賴政府以密件指定黑熊學院為指定合作單位，想必一定是認可黑熊學院具有無與倫比的民防專業，如今看來情蒐專業能力也不過如此，更已經讓人民失去信心。既然新台幣論述健將、共諜初戀首選、情蒐界嘴砲俠的沈伯洋要高標準嚴以律人，賴政府也應落實勇於拒絕黑熊學院。

國民黨表示，沈伯洋曾說三種人可能淪為「在地協力者」：第一、有收受利益、拿錢辦事，第二、剛好立場跟中國一致、只要一發言就被中國利用「你看台灣人也這樣說！」第三、就是單純愛中國。但沈伯洋恐怕忘了一種人也可能淪為中共在地協力者，就是打著抗中保台的旗子，在全民面前裝神弄鬼，結果被中共勢力直通大腸都不知道的傻子。

國民黨批，當台灣陷入「黑熊超慢跑，共諜當陪跑，密件偷偷跑，黑熊一定飽」的荒唐場境，賴清德必須停止讓黑熊學院當成合作對象，不要讓納稅人的錢丟到水裡，呼籲賴清德政府在共諜案尚未查明前，停止一切與黑熊學院的合作，避免釀成國安危機。