過年開逛！漢神巨蛋日本展「偽出國」　夢時代恐龍遊樂園遛孩放電

▲漢神巨蛋日本物產展登場，逛一圈猶如「偽出國」。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

迎接春節連假，準備開逛！漢神巨蛋新年開運日本物產展即日起登場，網羅日本各地伴手禮與職人工藝名店，逛一圈就能買到人氣不敗福砂屋長崎蛋糕、熊本必吃炸雞。夢時代在戶外打造「恐龍遊樂園」，有8座主題遊樂器具和超逼真恐龍造景，瞬間回到億萬年前。義享時尚光場則搭配吉伊卡哇熱，館內推出多款吉伊卡哇商品，準備萌遍大人小孩。

漢神巨蛋購物廣場即日起至2月5日於8樓活動會館推出日本物產展，除了買的到日本超人氣伴手禮，還有11間料理實演，以及蒐藏控喜愛的日本職人工藝品通通有。這次共計有14家名店、熊本縣就有7家，尤其以榮獲「熊本炸雞選手權」的「からあげOCEAN」最值得一試，炸雞外酥內嫩，冷卻後仍多汁。

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▲石川金澤名店「烏雞庵」。（圖／記者許宥孺攝）

▲戰國武將盔甲酒瓶衣。（圖／記者許宥孺攝）

內行人必買的石川金澤名店「烏雞庵」，是用烏骨雞蛋製作出高級美味的蛋糕以及雞蛋布丁。埼玉縣的「SAMURAITABI」侍足袋及江戶甲冑製造技術衍生而出的戰國武將盔甲酒瓶衣，讓人感受滿滿的日本風情。

漢神巨蛋即日起至27日，推出「金蛇開運福氣袋」搶先購，以現金500元購入福袋，即可獲得漢神巨蛋500元禮券及抽獎券，有機會抽中名古屋雙人來回機票，再送100萬元日幣當購物金。

▲夢時代將戶外打造成恐龍遊樂園。（圖／夢時代提供）

夢時代即日起至3月3日，將戶外打造成大型「恐樂遊樂園」，以恐龍模型打造旋轉暴龍、翼手龍飛機、三角龍火車、恐龍咖啡杯及蒼龍海盜船等8座主題遊樂器具，可以乘坐在暴龍身上旋轉，搭乘翼手龍造型飛機翱翔天際。還有2座逼真的巨型恐龍模型，讓入園民眾彷彿回到億萬年前恐龍生存的年代，最適合親子家庭一起放電。

▲小朋友乘坐暴龍旋轉，適合親子家庭一起放電。（圖／夢時代提供）

夢時代將於大年初一(29日)限量發送888份新春補運刮刮卡，張張有獎，有機會刮中夢時代600元電子特別券。新春期間於館內消費，不限金額可至水池廣場「蛇麼好市」服務台兌換發財金。

響應吉伊卡哇IP在高雄，義享時尚廣場館內多家品牌也推出吉伊卡哇限定商品，不論是超萌大型玩偶、餐具、文具、沐浴球都有，讓生活處處有萌物陪伴。

▲義享時尚廣場推出多款吉伊卡哇人氣商品。（圖／義享時尚廣場提供）

▲29日至31日期消費不限金額就能兌換土地公加持過的「蛇年紀念幣」。（圖／義享時尚廣場提供）

義享時尚廣場也鎖定採買、走春需求，27日至2月2日，每日將推出限量888份「好手氣抽抽樂」，凡於全館消費1688元即可抽獎乙次，張張有獎，最高可獨得1萬元電子商品券。百貨也與屏東車城福安宮合作，29日至31日期間，消費不限金額就能兌換土地公加持過的「蛇年紀念幣」。