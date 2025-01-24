高屏區第4家醫學中心！義大醫院耕耘20年盼到升格：無比光榮

▲義大醫院升格為醫學中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

最新醫院評鑑結果出爐！外界呼聲最高的高雄義大醫院，確定升格成醫學中心。院方表示，注視無比光榮的成就，經過20年不懈的努力與奮鬥，終於通過評鑑，不僅是對於醫療團隊的肯定，也是員工追求卓越的見證，同時健保結構不因此而影響，病人能放心享有高品質醫療服務。

根據醫學中心上限家數規定，自2007年起明訂「以每200萬人口數得評定一家醫學中心」，然而台北區人口752萬，去年台北區8家醫學中心，再增額台北慈濟醫院、雙和醫院，已經有10家醫學中心，引發外界疑慮。

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平均台北區每家醫學中心服務75萬人；而高屏區364萬人口，目前僅有3家醫學中心，平均高屏區每家醫學中心平均服務121萬人，是台北的1.6倍，造成病人無法享有最充足醫療服務，也相對造成醫護沉重的負擔。

衛福部雖明訂每200萬人得設置一座醫學中心，全國上限為20座，但去年全國卻已超過上限達到22座醫學中心，其中10座集中在台北市和新北市，衛福部因而遭到監察院糾正，醫療資源過度集中雙北，擴大南北不均，傷害評鑑公信力。

此次醫院評鑑公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果，有雲林台大醫院、嘉義大林慈濟醫院、高雄義大醫院參與評比，義大醫院確定從準醫學中心升格為醫學中心。

▲義大醫院杜元坤院長。（圖／ETtoday資料照）

義大醫院表示，經過20年不懈的努力與奮鬥，終於成功通過醫學中心評鑑，這是一項無比光榮的成就！這不僅是對於我們守護病人安全的能力與醫療團隊專業的肯定，更是對全體員工追求卓越的最佳見證，也是我們邁向更高目標的起點。

義大醫院院長杜元坤表示，院方始終秉持「以病人為中心」的核心理念，將病人的需求與安全放在首位，在服務、教學、研究上挹注無數的資源，致力於提供無微不至的高品質醫療服務，結合義守大學，引進各項先進及智慧醫療儀器設備，為每位病人創造最安心、最安全的照護環境。

杜元坤強調，義大醫院成為醫學中心的同時，並不會影響到健保的結構，讓每位病人都能安心享有同樣高品質的醫療服務。此次通過醫學中心評鑑，象徵義大醫院在醫療專業領域邁向新的里程碑，非常感謝衛福部的長官及關心南北醫療資源平衡與偏鄉醫療的民意代表們鼎力相助，為提昇高屏澎地區的急難罕重症醫療能力而共同努力。