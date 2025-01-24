貴又難吃都倒了！高雄老夜市「人潮景象復活」　網驚：外國人超多

▲六合夜市超熱鬧。（圖／翻攝pkeynet）



網搜小組／劉維榛報導

75年老夜市「六合夜市」滿血復活？前議員王浩宇PO出影片，指出現在的六合夜市人山人海，「外面都在批評說沒人，其實高雄整個觀光都發展起來了！」影片曝光後，大票網友也驚呼，「我之前去六合夜市時也覺得，人潮真的回來了嗎？真不可思議」、「現在沒有陸客，很多歐美日韓、甚至菲律賓觀光客！」

王浩宇周三（22日）在Threads上傳一段逛街人潮的影片，地點是高雄知名的六合夜市，他則直呼「外面都在批評說沒人，其實高雄整個觀光都發展起來了，人山人海！」

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畫面可見，街道兩側都擺滿小吃攤與各種攤販，加上五光十射的霓虹燈招牌，以及絡繹不絕的遊客身影，看起來十分熱鬧。

底下引來網友驚呼，「我之前去六合夜市時也覺得，人潮真的回來了嗎？真不可思議」、「真的！夜市王怎麼可以沒有六合夜市」、「我周日才去過，在那裡消費了3000元，只要沒陸客，我就每年都安排去高雄玩，高雄太好玩了，美食又多」、「沒想到六合這麼多人，我之前回來去六合完全沒什麼人」、「尤其失去中國客，六合夜市反而滿血復活」、「那些難吃又貴的攤位倒了以後，六合又變優質了」、「高雄人表示逛逛可以，但還是貴」。

不少當地人則驕傲回應，「我們高雄現在沒有陸客，很多歐美、日本、韓國、甚至菲律賓！（對，我就遇過跟我問路的菲律賓家庭），還有許多活動跟建設，加上輕軌捷運對遊客很友善，人潮就慢慢出來了」、「現在都是歐美日韓遊客，我工作室在六合夜市附近，有時候會去買宵夜，連平日都很多人，攤商感覺很開心」。

除了六合夜市，還有網友直呼「資深高雄人看到崛江復活也是一把鼻涕、一把眼淚」、「今天晚上逛三多SOGO旁邊的寶雅，至少聽到英文，韓文，日文超熱鬧」、「沒有大陸客不再敲盤子了，價格應該都正常夜市價，而且也要明標價格，但六合離我太遠，我還是逛瑞豐」。

事實上，六合夜市前身是「大港埔夜市」，營業至今長達75年之久，2010年曾摘下「最有魅力夜市」頭銜，然而2016年陸客大減而被受衝擊，加上攤商抗殺觀光客的負面形象，導致人潮不再，後來又有新冠疫情來攪局，使得生意直直落。

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