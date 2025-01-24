提升整體交通量能　雲3線後安大橋斥資2億改建竣工通車

▲雲3線後安大橋斥資2億改建竣工揭牌。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

後安大橋於2024年12月底竣工，縣長張麗善率交通工務局汪令堯局長團隊，偕同台塑公司麥寮管理部蔡建樑副總經理、台化公司張桓誌副總經理、台塑公司賴勇酉資深經理、塑化公司吳恆昇資深經理、張嘉郡立委、丁學忠立委、許忠富鄉長、鄉代會韓青山主席及諸多地方鄉親，進行竣工典禮，正式宣佈通車。

縣長張麗善表示，後安大橋跨越施厝寮大排，連結聯一號道路及雲3線，為往來麥寮鄉、六輕工業園區及台西鄉的重要樞紐，因橋梁老舊、寬度不足，常造成交通壅塞，也有通洪斷面不足等問題，地方長期建議改善，雲林縣政府遂分別向水利署及台塑公司爭取經費辦理改善，除了橋梁重新改建，寬度拓寬至18公尺外，也抬高橋梁提升防洪量能，引道端將雲3線未拓寬段完成拓寬，施工期間也因應地方鄉親需求，再行籌措450萬元，重整在地風水寶地子午崙的景觀。

張縣長說，工程總經費2億813萬元，其中由水利署補助6,150萬元，台塑公司由麥電促協金出資1億3,313萬元，縣府籌措1,350萬元，除感謝中央挹注經費外，也感謝台塑公司願意與地方共好，工程於112年2月15日開工，去年12月31日竣工，工期686天，完成了地方鄉親的期待，大大提升上下班顛峰時間六輕工業園區通勤人潮的交通順暢與安全。

▲攜手地方耆老走過新橋，正式宣佈通車。（圖／記者王悉宇翻攝）

交通工務局局長汪令堯補充說明，後安大橋以採落2墩的預力梁橋型改建，橋梁長度61.2公尺，全寬18公尺，配置雙向四車道，南側引道銜接雲3線長度150公尺，一併拓寬至雙向四車道，考量地方居民進出需求，橋梁微幅抬高，可滿足防洪治理需求。

汪令堯說，後安大橋承載六輕工業園區上、下班車流，亦有調撥時間，交通動線複雜，施工期間總共做了5次交通維持措施之轉換，今日正式竣工通車，可以有效紓解車流，橋梁減少落墩數並抬高後，可以紓解施厝寮大排的壅塞風險，施工期間感謝施工團隊的努力，也感謝用路人的體諒。

▲風水寶地子午崙景觀揭牌。（圖／記者王悉宇翻攝）