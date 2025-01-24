爭取1.33億改善雲林5鄉鎮聯絡幹道　張嘉郡：全面升級基礎交通

▲立法委員張嘉郡今日偕雲林縣政府攜手向中央爭取「提升道路品質計畫2.0」經費，獲內政部國土署核准山線道路改善經費1.33億元。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

立法委員張嘉郡今（24）日偕雲林縣政府攜手向中央爭取「提升道路品質計畫2.0」經費，獲內政部國土署核准山線道路改善經費1.33億元。此計畫涵蓋二崙鄉、西螺鎮、斗六市、大埤鄉及莿桐鄉，包含多條聯絡道路及市區幹道的修繕升級，張嘉郡表示，將有效改善交通品質，為居民提供更便利的交通環境。

張嘉郡今日邀國土署副署長於望聖、雲林縣政府及西螺、二崙、大埤與斗六等鄉鎮公所人員會勘地方道路改善計畫，並聽取工程簡報。二崙鄉共有三項聯絡道路改善計畫，總經費3000多萬元，施工範圍涵蓋復興村、崙西村、大義村、大華村及崙東村等地，工程內容包括路面重新鋪設及多處工區升級，總施工面積達3萬9350平方公尺。

另爭取3000多萬元經費改善斗六市區道路老舊及標線不足問題，施工範圍包括外湖溪旁道路、大學路一段495巷及西平路580巷等多條路段，工程內容涵蓋路面刨鋪、標線繪製及其他設施更新，總改善長度達7424公尺。改善行車平順性，大幅提升用路安全，為市區居民打造更宜居的交通環境。

大埤鄉此次改善計畫總經費3000萬元，施工範圍涵蓋興安村、大德村、尚義村等多個村莊。改善項目聚焦於AC路面升級與鋪設，施工總長超過1萬公尺。這些道路改善工程將縮短村落間交通時間，提升居民通勤便利性，同時改善農產品運輸效率，促進地方經濟發展。

西螺鎮改善工程總經費為3300萬元，涵蓋中山路、中正路、吉興街、西興南路北側道路、八德街、延平路、中興路及南昌路等多條主要道路，總長達5397公尺。計畫包括路面全面翻修，並針對沿線標線及交通設施進行優化，如行人通行專用號誌、路口減速警示及機車停等空間，全面提升用路安全性與交通效益。

▲立法委員張嘉郡指出，計畫包括路面全面翻修，並針對沿線標線及交通設施進行優化，如行人通行專用號誌、路口減速警示及機車停等空間，全面提升用路安全性與交通效益。（圖／記者王悉宇翻攝）