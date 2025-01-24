春節返鄉「台鐵今湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

▲春節疏運開跑，台鐵預估今天將疏運76萬人次。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

春節疏運今天(24日)開跑，交通部長陳世凱今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，今起疏運進入高峰期，台鐵旅客估有76萬人次，台鐵新自強號北中只要1.5小時，高鐵也加開380班次，部分班次自由座增至8車廂，國道客運則打6折；若自駕返鄉，「1968 APP」可查行車時間及高乘載時段。

春節首波返鄉人潮和車潮今將湧現，交通部長陳世凱今受訪時也鼓勵民眾搭國道客運返鄉，陳世凱也舉例他日前搭乘客運從台北返回台中，大約2小時內就抵達，晚上不塞車。陳世凱表示，今起至2月2日國道客運有6折優惠，返鄉若非上班、上課，不趕時間的話，搭客運可輕鬆回家或旅行，沿途欣賞景色。

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陳世凱也以高鐵台中站為例，指搭高鐵到新烏日，若要回到市區要多花1小時時間才能到家，但搭乘客運可以直接進市區，對於住在豐原或市區附近的居民來說，搭乘國道客運或台鐵比搭高鐵方便許多。

根據統計，台鐵昨疏運63萬人次，今起進入春節疏運高峰期間，預估會有76萬人次。陳世凱說，台鐵今年加開326班次，目前訂票率44.82%，旅客可以搭乘EMU3000車型的「新自強號」，快速又舒適，台北到豐原只要1.5小時，非直達車約需1小時50分鐘，對於來回台中、台北的居民非常便利。

高鐵訂票率則約70%，尖峰時段的票較難求，尤其除夕前的南下班次，剩下30%餘票屬於離峰時段或北上班次。陳世凱指出，交通部希望民眾能輕鬆、舒適地返鄉或旅行，而非辛苦排隊等待。因此，今年將視人潮加開8個自由座車廂的列車，讓旅客快速上車，減少排隊時間。

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者湯興漢攝）

為避免旅客搭乘自由座排隊到站外的狀況，交通部也提出「運具聯防」措施。陳世凱說，之前中秋節曾發生高鐵台中站排自由座旅客必須等2小時才能上車，今年將設置燈號指示提醒人潮多寡，同時安排台鐵烏日站發車的新自強號和數家國道客運業者疏運，引導旅客前往搭乘，「同樣是等待2小時，不如直接搭台鐵或客運抵達目的地，無需長時間排隊」。

至於自駕民眾該如何聰明駕駛？陳世凱建議，上路前可以先下載「1968APP」，會提供春節疏運期間的所有交通資訊，包括哪裡有高乘載管制、哪條路段塞車，還有攝影機影像和AI預測抵達時間等功能，也能輸入起迄點，系統就會安排最佳路線和預計到達時間。

陳世凱表示，西部國道初一到初三南下，午夜12點到清晨6點前最不塞車；初三到初五北上，南部建議早上9點前出發，中部則是中午12點前動身。除國道外，也可選擇省道系統分流，例如台61線西濱快速道路較順暢。

陳世凱專訪中最後談及國旅狀況。他表示，疫情期間因為邊境封鎖，民眾不得不選擇國內旅遊。如今解封後許多人出國遊玩，確實影響國旅。

除了國外旅遊夯，陳世凱分析，過去因交通時間較長，國內旅遊多會安排住宿；隨著高鐵普及，一日生活圈成形，很多人當日來回減少住宿需求。交通部需要調整策略，開發「慢旅行」，並設計自駕探索的景點和路線，鼓勵民眾享受台灣各地的美景與文化。